البابا فرنسيس يأسف لانتهاء الهدنة في غزة ويأمل بتجديدها في أقرب وقت

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبر البابا فرنسيس الأحد عن "حزنه لانتهاء الهدنة" في غزة معربا عن أمله في أن "تتمكن الأطراف المعنية من التوصل في أقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار".
وقال البابا الذي يتعافى من التهاب في الشعب الهوائية في بيان تلاه مساعد له "في إسرائيل وفلسطين، الوضع خطير"، مضيفا "في غزة هناك الكثير من المعاناة، وهناك نقص في الاحتياجات الأولية".
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