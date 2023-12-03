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البابا فرنسيس يأسف لانتهاء الهدنة في غزة ويأمل بتجديدها في أقرب وقت

12/3/2023 7:28:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر البابا فرنسيس الأحد عن "حزنه لانتهاء الهدنة" في غزة معربا عن أمله في أن "تتمكن الأطراف المعنية من التوصل في أقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار".

وقال البابا الذي يتعافى من التهاب في الشعب الهوائية في بيان تلاه مساعد له "في إسرائيل وفلسطين، الوضع خطير"، مضيفا "في غزة هناك الكثير من المعاناة، وهناك نقص في الاحتياجات الأولية".


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