مواجهة نارية مع إسبانيا.. موعد مباريات منتخب إيطاليا في يورو 2024

أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي أُجريت مساء أمس السبت، عن مجموعة نارية تضم 3 منتخبات من كبار أوروبا، هي إسبانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، بالإضافة إلى ألبانيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا حملة الدفاع عن لقبه أمام نظيره الألباني، 15 يونيو المقبل، ويخوض الأزوري بعدها مواجهة نارية مع إسبانيا، يوم 20 من نفس الشهر، ويختتم مباريات المجموعات بلقاء كرواتيا 24 يونيو.

وكان منتخب إيطاليا تغلب على نظيره الإسباني في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة الأوروبية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

يذكر أن بطولة يورو 2024 ستستضيفها ألمانيا، في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

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