كتائب القسام تفجّر فتحة نفق بمجموعة من الجنود الإسرائيليين شمال غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تفجير فتحة نفق بمجموعة من الجنود الإسرائيليين في شمال غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس"، إن عناصر من القسام تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من الجنود الإسرائيليين شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق.

وأشارت إلى استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة تاندوم شمال مدينة خانيونس.

وكانت "كتائب القسام أعلنت عن أكبر هجوم ميداني ضد قوات الجيش الإسرائيلي منذ توغلها في قطاع غزة نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري اليوم، إن مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك جنوب مدينة غزة.

وذكرت أن مقاتليها زرعوا ثلاث عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز للقوات الإسرائيلية، ثم تم تفجير العبوات في الجنود.

وأضافت أن أحد مقاتليها تقدم للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المقاتلون إلى مواقعهم بسلام "بعد إيقاع عدد كبير من الجنود قتلى".

وفي بلاغات أخرى، أعلنت كتائب القسام عن استهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة "ماجين" قرب قطاع غزة برشقة صاروخية.

وذكرت القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة "الياسين 105"، ودمرت ثلاث دبابات إسرائيلية في دير البلح، وقصفت تجمعا لجنود الجيش شرق خان يونس وشرق دير البلح وسط وجنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.





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