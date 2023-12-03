COP28.. الإمارات تقود مبادرات رائدة دعما لملف الاستدامة الصناعية وخفض الكربون

حقق القطاع الصناعي الإماراتي نتائج متقدمة على صعيد ملف الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون خصوصاً بعد تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير وبناء الشراكات المحلية والدولية، بما يدعم توجهات الدولة لاسيما بالنسبة لقطاع مثل التصنيع والمجالات المرتبطة به، وهوما يتماشى مع جهود الإمارات لتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، إيماناً بقدرتها على المساهمة في خفض الكربون ودعم جهود ومستهدفات الحياد المناخي، تحقيقاً لمتطلبات الاستدامة الوطنية والرؤية الاستراتيجية للوزارة لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.

تأتي هذه الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 والذي ينظر إليه بوصفه مؤتمرا استثنائيا في تاريخ العمل المناخي.

وتمثل التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بمفاهيم الاستدامة خطوة تكاملية، تعزز الشراكات والتعاون مع الأطراف كافة ضمن جهود تمكين تبني وتطوير التكنولوجيا المستدامة، بما يدعم التوجهات الوطنية في هذا الملف الحيوي، وباتباع نهج استباقي يعزز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ويرفع معدلات تطبيق التكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.

وتجاوزت جهود الإمارات النطاق الوطني في ملف الاستدامة بقطاع الصناعة لتتوسع على نطاق إقليمي بقيادة الدولة وتم في هذا الشأن إطلاق "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بمشاركة كل من دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين وأعلنت هذه الشراكة مؤخراً عن اتفاقيات لتنفيذ 9 مشاريع باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.

وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في جهود خفض الكربون والوصول للحياد المناخي، والتي شهدت زخما جديدا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

ويلتزم القطاع الصناعي في دولة الإمارات بمتطلبات خفض الانبعاثات والعمل بشفافية ومسؤولية للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتبدأ القصة من "مشاريع الخمسين"، التي أعلنت فيها الوزارة عن برنامج التحول التكنولوجي، الداعم لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي ومستدام في الدولة بحلول عام 2031، و"برنامج القيمة الوطنية المضافة" الذي يحفز الشركات على الاستدامة من خلال استحداث علاوة إضافية بواقع 5% تضاف إلى تقييم الشركات المنضمة للبرنامج.

التحول التكنولوجي

وعلى مستوى "برنامج التحول التكنولوجي" تركز الوزارة على تمكين الشركات الصناعية بحلول التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة الصناعية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، وبما يحقق أثراً في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 110 مليارات درهم ويمكن الشركات من تصدير منتجات تكنولوجية بقيمة 15 مليار درهم ويستهدف تحقيق 15 مليار درهم سنوياً من الإنتاجية الصناعية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة بواقع 11 مليار درهم، والأهم هو تأهيل الكفاءات الإماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين في المجال التكنولوجي.

ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ

ونظمت الوزارة "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، بالشراكة مع كلٍّ من "أدنوك" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بهدف تطوير التقنيات والابتكارات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعمل المناخي، والذي وجه دعوة للتعاون من كافة الأطراف والقطاعات من أجل إيجاد حلول واقعية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات وإنجاز تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتوظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات في العالم إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ممارسات مستدامة

وتحت مظلة البرنامج، تم الإعلان عن اعتماد "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" إطار عمل متكاملا لقياس النضج الرقمي في المصانع، وممارساتها المستدامة، لصياغة خارطة طريق وطنية للتحول التكنولوجي الشامل في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات الدولة لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومواكبة توجهات الاستدامة والحياد المناخي.

وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة واضحة في أهدافها الاستراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم تنافسية الدولة وجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل.

واستهدفت الوزارة جعل منظومة التصنيع الإماراتية أكثر ذكاءً واستدامة، من خلال الانتقال بالقطاع الصناعي إلى قطاع أكثر كفاءة وتنافسية، وقدرة على تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتحفيز الجاذبية الاستثمارية النوعية، وكجزء من الرؤية الأوسع لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها رائدا إقليميا وعالميا في مجالات الصناعة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

تقييم الشركات

وتحت مظلة "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وإحدى مبادرات "برنامج التحول التكنولوجي"، اعتمدت الوزارة تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة ضمن المؤشر، والذي يقيس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل التصنيع، ودمج واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتكون المؤشر من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، وهو الأول من نوعه في المنطقة.

وفي أكتوبر الماضي، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجموعة إيدج، وتحت مظلّة "مركز تمكين الصناعة 4.0" المشترك، أحدث برامجها التدريبية "Leadership 4.0" وبرنامج "Tour 4.0"، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني، وتمكين القادة الصناعيين من تبنّي التقنيات التحويلية وتفعيل الممارسات المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، إلى جانب التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.

تحالف الاستدامة الصناعية

وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على هامش القمة العالمية للحكومات، تحالف الاستدامة الصناعية، الذي يهدف إلى تعزيز نشر وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا الخضراء لتسريع النمو الصناعي المستدام، كجزء من مستهدفات الوزارة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف COP28.

واستهدف تحالف الاستدامة الصناعية إبراز وتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء الجديدة والناشئة، وعرض أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية والرائدة في القطاع الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير منصة للحوار والتبادل المعرفي بين صانعي السياسات وقطاع الصناعة وخبراء التكنولوجيا العالميين.

ويهدف التحالف أيضا إلى دعم تطوير تقنيات جديدة تشكل حلول لتحديات المناخ، ويشمل ذلك تقديم الدعم اللازم لتسريع وتوسيع نطاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتوريد الحلول المبتكرة، بما يعزز الجهود الرائدة في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.

البنية التحتية للجودة

وعلى صعيد البنية التحتية للجودة من خلال المواصفات القياسية والأنظمة الداعمة، فقد تم تبني العديد من المبادرات الرائدة في مجال الاستدامة، على مستوى المواصفات القياسية والتي تشكل جزءا أساسيا من دعم جهود الاستدامة والإنتاج النظيف، وتعزيز كفاءة الإنتاج، حيث تم تطبيق أعلى معايير تطوير وتبني المواصفات القياسية عالمياً وفي مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء، والخدمات، وغيرها من المواصفات المرتبطة بالاستدامة، مثل المواصفات البيئية ومواصفات كفاءة الطاقة، حتى الانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة.

وباعتبار المواصفات القياسية إحدى الأدوات والمنهجيات الفاعلة لصياغة متطلبات محددة للاستدامة يمكن تضمينها في هذه المواصفات تلبية لسياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، تمتلك دولة الإمارات مجموعة من الركائز الرئيسة للمنظومة والداعمة للتنمية الصناعية المستدامة، فعلى سبيل المثال أعلنت الوزارة عن قرارها بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، بهدف تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، بما يواكب جهود الدولة في الحفاظ على الموارد وتحقيق استدامتها والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.

وشهدت الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "ريبيت" التابعة لشركة "فيوليا" الشرق الأوسط، ومجموعة "بيئة"، ومجموعة "أغذية" لإطلاق دراسة مشروع لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت في العاصمة أبوظبي، ستمهد لإنشاء مرافق جديدة لإعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات، والذي يمكنه تجنب انبعاثات كربونية تصل إلى 18 ألف طن متري سنوياً عند بلوغه كامل طاقته التشغيلية.

اصنع في الإمارات

ومنذ إطلاق الوزارة لمنتدى "اصنع في الإمارات" ومحور الاستدامة ظل حاضراً بقوة في الفعاليات والجلسات والنقاشات، وكان آخرها في الدورة الثانية من المنتدى، حينما تم تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان“الاستدامة الصناعية وخريطة الطريق نحو COP28′′، تناولت التوجهات العالمية في العمل المناخي، وأهم مبادرات دولة الإمارات التي تعزز الطريق نحو تحقيق الاستدامة الصناعية وجهودها المبذولة في هذا الإطار، وسبل تعزيز ممارسات ومعايير الاستدامة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية.

وجرى خلال المنتدى إطلاق مسابقة "اصنع في الإمارات – للشركات الناشئة" التي تركز على الاستدامة، ضمن جهودها في دعم هذه الفئة من الشركات في نمو أعمالها، وإتاحة الفرصة لعرض الأفكار والحلول التقنية ونماذج أعمال تسهم في تعزيز التحول التكنولوجي المستدام وتضع الحجر الأساس لصناعات المستقبل الخضراء. كما تعزز المسابقة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل والخبراء والمتخصصين في القطاع الصناعي.

Green ICV

وأطلقت الوزارة حافزاً إضافياً تحت مسمى "القيمة الوطنية المضافة الخضراء "Green ICV" للشركات الملتزمة بتطبيق معايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة الخاصة بها، بالإضافة إلى مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تركز على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي الوطني المعتمد على تطبيق أعلى معايير الاستدامة، وتحفيز الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات.

ويشجع الحافز الجديد ممارسات الاستدامة عبر سلاسل التوريد المختلفة، ويتيح للشركات الحصول على نقاط إضافية ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة الإضافية إذا التزمت بتنفيذ المعايير والسياسات المتعلقة بالاستدامة، ما يمنحهم ميزة تنافسية إضافية في عملية الشراء، حيث يتم قياس الشركات والمصنعين بناءً على ممارساتهم في مجال الاستدامة وإدارة المياه والتدوير وخفض الانبعاثات.

تمويل مرن

وعلى صعيد التمويل، تقدم الوزارة العديد من الممكنات من خلال الشركاء الاستراتيجيين، مثل "مصرف الإمارات للتنمية" المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، والذي أعلن عن إضافة الطاقة المتجددة إلى قطاعاته الرئيسية المستهدفة بالتمويل المرن، ونيته تمويل ما يصل إلى 100% من قيمة أي مشروع للطاقة المتجددة في الدولة، مع منح مدة استحقاق أقصاها 15 سنة وفترة سماح لمدة سنتين، بالإضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في 5 قطاعات ذات أولوية هي الصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.

وتوسعت الوزارة أيضا في شراكاتها مع مجموعة من البنوك الوطنية من خلال تخصيص حلول تمويلية تنافسية جديدة للقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من "بنك أبوظبي الأول"، إضافة إلى مليار درهم من "بنك المشرق" وجميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بتمويل الصناعات المستدامة.

تقارير دولية

وعلى صعيد التقارير الدولية، تبوأت دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان " فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون" وحلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر "جاهزية التقنيات الرائدة- Frontier Technology" وجاءت ضمن المجموعة الأولى للتصنيف "مرتفع" ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.



