تشييع جثمان الشهيد أحمد عاصي في قراوة بني حسان

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة سلفيت، اليوم الأحد، جثمان الشهيد أحمد مصطفى عاصي (41 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وانطلق موكب الشهيد عاصي من مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت، حيث جابت مسيرة التشييع شوارع المدينة قبل مواراته الثرى في قراوة بني حسان.
وردد المشيعون الهتافات الوطنية، داعين إلى التلاحم والتكاتف لصد هجمات المستعمرين وجرائمهم المتزايدة بحق أهالي قرى وبلدات المحافظة والتي كان آخرها مساء أمس، حيث تعرضت قراوة بني حسان لهجمة مسعورة من قبل المستعمرين أسفرت عن استشهاد عاصي وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين وحرق منازل ومركبتين.
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