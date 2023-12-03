تشييع جثمان الشهيد أحمد عاصي في قراوة بني حسان

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة سلفيت، اليوم الأحد، جثمان الشهيد أحمد مصطفى عاصي (41 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وانطلق موكب الشهيد عاصي من مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت، حيث جابت مسيرة التشييع شوارع المدينة قبل مواراته الثرى في قراوة بني حسان.

وردد المشيعون الهتافات الوطنية، داعين إلى التلاحم والتكاتف لصد هجمات المستعمرين وجرائمهم المتزايدة بحق أهالي قرى وبلدات المحافظة والتي كان آخرها مساء أمس، حيث تعرضت قراوة بني حسان لهجمة مسعورة من قبل المستعمرين أسفرت عن استشهاد عاصي وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين وحرق منازل ومركبتين.



