معاريف”: الحرب عمّقت خلافات قديمة بين نتنياهو وغالانت

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، إن الخلاف تصاعد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود خلافات قديمة بينهما، لكن الحرب عمقتها.

جاء ذلك غداة إعلان نتنياهو، مساء السبت، أنه اقترح على وزير الجيش عقد مؤتمر صحافي مشترك، لكن الأخير“اختار ما اختار”، في إشارة إلى رفضه فيما بدا وكأنه“خلافات بينهما”.

وأضافت صحيفة“معاريف” أن“رئيس الوزراء فضّل عدم مشاركة أعضاء مجلس الحرب (غالانت والوزير بيني غانتس) في الإنجاز الكبير الذي تحدث عنه، وهو إعادة المختطفين (من غزة)”.

وتابعت أنه تم بالفعل استدعاء غالانت للاجتماع، لكن حدث في الوقت نفسه الذي قرر فيه مكتب وزير الجيش عقد مؤتمر صحافي خاص به، وكان قد أرسل دعوة لوسائل الإعلام.

الصحيفة قالت إن“الأسابيع الماضية كانت صعبة ومليئة بالأسئلة المعقدة، واعتمد نتنياهو على فريق الدعم الدائم الذي ظهر كل ليلة:

غالانت والوزير غانتس”.

واعتبرت أن“الانطباع العام الدائم كان أن الوزيرين الكبيرين موجودان هنا لإعطاء الدعم والثقل والشرعية للمتحدث الرئيسي نتنياهو”.

واستدركت: لكن“هذه المرة (أمس) كان المحتوى مختلفا، لم يأت رئيس الوزراء فقط لتوصيل الرسائل والإجابة عن الأسئلة الصعبة، بل كانت لديه الأخبار الطيبة، وهو أول إنجاز كبير منذ الفشل الذريع في 7 أكتوبر”.

الصحيفة أوضحت أن هذا الإنجاز هو“إطلاق سراح 110 رهائن من غزة كجزء من الصفقة (مع حماس). وهذه المرة فضّل نتنياهو عدم مشاركة هذا الإنجاز الكبير مع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، لذلك لم تتم دعوة الاثنين (غالانت وغانتس)”.

وبحسب الصحيفة،“زعم مكتب نتنياهو أنه تم بالفعل دعوة غالانت وتم تسليم الدعوة إلى مكتبه”.

ورأت أن“الاختلاف بين روايات المكتبين تشير إلى الفجوة القائمة بين نتنياهو وغالانت. الفجوة التي نشأت قبل وقت طويل من 7 أكتوبر، وهي آخذة في الاتساع”.

وفي أكتوبر الماضي، حمّل نتنياهو، في تغريدة، الجيشَ وأجهزة المخابرات المسؤولية عن الفشل في توقع هجوم“حماس” في السابع من ذلك الشهر، لكن حذف التغريدة لاحقا واعتذر عن الأمر، تحت وطأة انتقادات من داخل الحكومة وخارجها.

وقبل ذلك بأيام، كشفت صحيفة“يديعوت أحرونوت” عن وجود خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.

وبالنسبة لبداية الخلافات بين نتنياهو وغالانت، قالت الصحيفة إن الصدع بينهما“نشأ خلال (تمرير خطة الحكومة لما يُسمى) الإصلاح القانوني، فقد اشتبه نتنياهو وحاشيته بغالانت (كمعارض للخطة)، وبرزت الادعاءات في نقاشات الدائرة الأقرب لرئيس الوزراء بأن وزير الدفاع يقف إلى جانب الجيش والمعارضين أكثر من مرة”.

وتابعت:“منذ ذلك الوقت، ازداد الوضع سوءا قبل أحداث 7 أكتوبر بقليل.. واليوم لا يستطيع أحد التنبؤ بالمستقبل، لا في ميدان المعركة، ولا في المجال السياسي. ومن المحتمل أن يحتفظ وزير الجيش بمنصبه في اليوم التالي (بعد الحرب)، ومن المحتمل ألا ينجو أحد من قادة البلاد من كارثة 7 أكتوبر”.

وتسود توقعات في إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بشأن المسؤولية عن الفشل في مواجهة أحداث 7 أكتوبر ستطيح بحكومة نتنياهو، التي تتولى السلطة منذ نحو عام، وتقود إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وختمت الصحيفة بأنه“حتى يتضح الوضع ويأتي اليوم التالي، سيواصل مسؤولان كبيران يرتديان الأسود ثنائيتهما الغريبة وهي: قيادة الحرب بينما يواجهان صراعا داخليا صعبا”.

وفي 26 مارس/آذار 2023، أعلن مكتب نتنياهو إقالة غالانت من منصبه؛ على خلفية تصريحات للأخير طالب فيها بوقف التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة، والتي أدت إلى خروج تظاهرات ضخمة في البلاد على اعتبار أنها تحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

لكن نتنياهو تراجع، وأعلن في 10 أبريل/نيسان الماضي الإبقاء على غالانت في منصبه.