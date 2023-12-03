موظفو أمازون يضغطون على الشركة بسبب إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- يضغط الموظفون العرب في "أمازون" على الشركة، لإسقاط عقد الحوسبة السحابية مع إسرائيل، وسط توتر داخل الشركة بسبب "تباين المواقف" بين عاملين فيها إزاء الحرب في غزة.

وتجمع أكثر من 100 موظف في "أمازون" في 20 مدينة للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال موظف، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الموظفين الذين حضروا احتفال الأربعاء، "شعروا وكأنهم يتعرضون للترهيب".

والجمعة، قدم أكثر من 1700 موظف في "أمازون" إلى الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، عريضة تطالب الشركة بـ"إلغاء جميع العقود مع الجيش الإسرائيلي، والدعوة إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار".

في العريضة، يقول الموظفون إنه "من خلال توفير نظام سحابي للقطاع العام الإسرائيلي، تعمل أمازون على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والمراقبة للجيش الإسرائيلي المستخدمة لقمع النشطاء الفلسطينيين، وفرض حصار وحشي على غزة".

وقال أحد الموظفين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحماية وظيفته، لصحيفة The Washington Post: "هناك مثل هذا التوتر بين الموظفين العرب واليهود في الوقت الحالي". "هذا واضح جدا."

ولدى أمازون مئات الموظفين في تل أبيب، تم استدعاء بعضهم للقتال مع الجيش الإسرائيلي في الأشهر القليلة الماضية، مما يزيد من التوتر بين الموظفين.

في المقابل، كتب المتحدث باسم أمازون، روب مونوز، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن لا نتسامح مع التمييز أو التحرش من أي نوع في مكان العمل..نحن نحقق في جميع الحوادث المبلغ عنها لمثل هذا السلوك ونتخذ الإجراء المناسب ضد أي موظف يتبين أنه انتهك سياساتنا، بما في ذلك إنهاء الخدمة".

وأضاف: "نحن نحقق في جميع الحوادث المبلغ عنها لمثل هذا السلوك، ونتخذ الإجراء المناسب ضد أي موظف يتبين أنه انتهك سياساتنا، بما في ذلك إنهاء الخدمة".

المصدر: واشنطن بوست