قصف متبادل عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد اليوم الأحد، القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وسقط صاروخ أطلق من لبنان في مستوطنة بيت هيلل في إصبع الجليل، وقالت "يديعوت أحرونوت" إن 4 أشخاص أصيبوا إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع في كيبوتس "بيت هيلل" قرب الحدود اللبنانية، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصابين في بيت هيلل على الحدود مع لبنان هم من الجنود الإسرائيليين.

وأعلن حزب الله في بيان أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:25) من ظهر ‏يوم الأحد 3-12-2023 مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة فيها".‏

وأفادت مصادر بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا طال تلة العويضة مقابل بلدة الطيبة وسهول المجيدية وسردا والوزاني وأطراف الخيام⁩ وكفرشوبا⁩ وكفرحمام⁩ ومحيط مزارع شبعا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

كذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف أطراف بلدة الناقورة وعين الزرقا ووادي حامول في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وفي القطاع الأوسط، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة يارون.

المصدر: RT