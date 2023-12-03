مدعي عام الجنائية الدولية: نحقق باعتداءات المستوطنين والمساعدات الإغاثية يجب أن تدخل إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه يحقق في "عنف" المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مقابلة مع برنامج "ملف اليوم" الذي يبثه تلفزيون فلسطين، "عبرت عن قلقي من عنف المستوطنين الذين يقتلون الأبرياء الفلسطينيين، هذا شيء أنظر فيه، وإسرائيل السلطة المحتلة يحب أن تقوم بعقاب هؤلاء المستوطنين".

وأضاف: "رسالتي واضحة جدا بخصوص اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وهي أننا نحقق ونتقدم، كل شخص فاعل في هذا المجال يجب أن يلتزم بالقانون، وإذا لم يلتزموا بالقانون، لا يجب أن يتذمروا في المستقبل لأننا سنقوم بمقاضاتهم بشكل مهني".

وحول وقت انجاز التحقيق، قال المدعي العام: يجب أن نسرع في التحقيق، أفهم خيبة الأمل لدى الناس، لكن يجب أن أقوم بإثبات هذه الأمور بالبينة وسأقوم بتسريع العملية، لكنها ليست قضية منسية، وهي القضية الأكثر أهمية في مكتبي، ولديها أهمية مع غيرها من القضايا.

وأشار خان إلى أن إسرائيل منعته من الدخول إلى قطاع غزة في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقال "الخبر الجيد أنني أول مدعٍ عام ينجح بالوصول إلى فلسطين منذ 20 عاما، وأعتقد أن هذه لحظة مهمة جدا يجب أن نستغلها".

وأضاف: التقيت ببعض الضحايا الفلسطينيين وسألتقي آخرين وهناك الكثير من العواطف لأن الناس يتألمون وفقدوا أحباءهم وتعتريهم خيبة أمل، وأقول إن هناك تحقيقا فعالا. بدأت عملي عام 2021 ولم يكن هناك فريق لفلسطين، وشكلت هذا الفريق وهناك مصادر متاحة للعمل لهذا الفريق، والآن تمت الزيارة إلى فلسطين وإسرائيل. يجب أن نتقدم، لأن الناس لا يودون أن يسمعوا كلاما، ويودون أن يروا أمورا تحدث على أرض الواقع سواء من المحكمة أو من الأمم المتحدة.

وحول تشكيل فريق مخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين، قال مدعي عام الجنائية الدولية: "لن أعلق على تحقيق جار، هذا عملي كمدعٍ عام، لأن هناك أمورا متعلقة بالسرية والحفاظ على الأدلة والبينات، ومنذ تسلمي منصبي قلت ما هو مطلوب مني، ومن الصحافة، ومن الدول، الكلمات لا تعبر إنما الأفعال هي التي تعبر بشكل أكبر".

وأضاف: "كنت حذرا جدا عندما كنت على معبر رفح، قلتها بشكل واضح إن المساعدات الإغاثية يجب أن تدخل، وقلت هذا بشكل واضح وأمام الجميع وعلى مرأى ومسمع من الجميع، قلت يجب إدخال هذه المساعدات لأن عدم إدخالها جريمة".

وحول تأخر الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، قال إنه المدعي العام الأول الذي يأتي الى فلسطين، وسيسرع التحقيق، ويثبت البيانات، ويستمع للضحايا، ومن ثم يعود إلى لاهاي ومناطق أخرى للاستمرار في التحقيقات، الناس يشعرون بالقلق والالم وهذا حقهم، فقد اريقت الكثير من الدماء في غزة، وهناك أطفال دون مياه، وآخرون تجرى لهم عمليات دون بنج أو تخدير، هذا يجعلني حزينا جدا، وكل شخص يشاهد هذه المشاهد ستتحرك مشاعره أيضا، لكنني لا استطيع الاعتماد على العواطف أنا اعتمد على الأدلة والبينة، وهذا ما أقوم به منذ تسلمي منصبي، وأود أن أسارع في هذا التحقيق وأن ابني الشراكات مع الآخرين لتكون هناك عدالة، فهي مهمة بالنسبة لنا، وبالنسبة لي، كمسؤول عن هذه المحكمة.

وفيما يتعلق بارتقاء أكثر من 6000 طفل فلسطيني في قطاع غزة، قال مدعي عام الجنائية الدولية، "الأطفال في فلسطين مهمون لأهلهم كما هو الحال في كل العالم..، كل حياة هي مهمة، وكما قلت في القاهرة جميع الأطفال مهمون، أطفال فلسطين، والأطفال حول العالم، ويجب أن نقدم لهم العدالة، وسأبذل جهدي للقيام بذلك".

وأضاف: عملي التحقيق بشكل مستقل وبالشكل السليم لكل حياة الأبرياء التي ازهقت، ولسوء الحظ أن الكثير منهم أطفال، أبرياء جرحى، تم استئصال اطرافهم، أي شخص لديه أخلاق يجب أن يتحرك عندما يرى هذه المشاهد، إن حياة كل شخص مهمة، المواطنون يجب حمايتهم ولا يجب قتلهم أثناء هذه الأحداث، وأنا واضح جدا، وكمدعٍ عام لهذه المحكمة يجب أن تلتزم إسرائيل بالقانون، وإذا لم تلزم يجب ألا تتذمر في المستقبل...، العدالة حق لنا جميعا وليست شيئا نتمنن عليهم به.

وأعرب عن امله بأن يستطيع لقاء أطفال غزة وجها لوجه في المرة القادمة عندما يأتي الى فلسطين، وقال: نحن نسرع الأمور وسأجتمع أيضا ببعض الضحايا في نيويورك من خلال مؤسسات فلسطينية، لكن الهدف هو كيف نوظف خيبة الأمل هذه بشكل إيجابي لتحقيق العدالة. مسؤوليتي القيام بأي شيء لتحقيق العدالة، وأقول للعالم إن لدينا قضاة ومحققين ويجب أن أقوم بعملي بشكل مهني، والا ستكون لدينا خيبة أمل أخرى.

وأضاف: أتمنى أن التقي بأطفال غزة وجها لوجه، لأن هناك مسرح الجريمة، والأماكن التي نستطيع تقييمها بأنفسنا...، واذا لم يحصل ذلك من المهم أن نعي أن هناك طرقا مختلفة لبناء هذه القضايا واعتقد أن العدالة قوية جدا وليست ضعيفة، وأن هناك طرقا نستطيع من خلالها أن نقدم هذه العدالة وألا نتأثر من قبل أي سلطة أو مصلحة تود تشتيت هذه الجهود من أجل الحصول على العدالة.

وحول البدائل التي قد تلجأ إليها الجنائية الدولية نظرا لأن إسرائيل تمنع المدعي العام من التحقيق على الأرض، قال خان: هناك الكثير من البيانات والإفادات أو من خلال الاتصالات، بالنسبة لي الأفضل أن أكون في المنطقة وسأستمر في المساعي للقدوم لزيارة غزة، ولكن هناك تقنية "ستالايت" والتطبيقات الجيوغرافية، هناك في العالم أنواع مختلفة من المعلومات أو الأدلة التي نستطيع استخدامها للحقائق التي أود أن أثبتها.

وحول دخول المساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح قال خان: إن المادة 25 توجب منع المجاعة وحدوثها، وعدم إدخال المساعدات الإنسانية هو ليس خيارا، إسرائيل هي طرف في الصراع، وعليها أن تدخل هذه المساعدات من اجل تلبية الاحتياجات الأساسية من دواء وغذاء وماء، وهذا ليس موضوعا قابلا للتفاوض، بل هو مبدأ أساسي يجب أن يحدث مباشرة بعد الحرب، والان يجب أن يحدث، وعلى إسرائيل أن تلتزم ويجب ألا تتذمر في المستقبل.

وعما اذا كانت هناك جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية او حتى جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت فعليا في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، قال: إن التحقيق فيما يحصل في غزة لا يعتمد على العواطف إنما على الأدلة والبينات، ونحن نحقق في ذلك وسنستمر في التحقيق ويجب أن تكون لدينا الإرادة وألا يكون هذا مجرد تمرين تاريخي ويجب أن تكون التحقيقات بشكل مركز وسأبذل قصارى جهدي في هذا الجانب وجمع الأدلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن الصعب إعطاء أي استخلاصات في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن القانون الإنساني الدولي واتفاقية روما واتفاقية جنيف تتطلب ان تتم حماية المدنيين وتمنع استهداف أي بيت، أو مدرسة، أو مسجدا، أو كنيسة، أو مستشفى.

وأوضح أن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية يمكن اثباتها بشكل أسهل، ولكن جرائم الحرب أصعب لان غزة فيها الكثير من السكان، ويصعب رؤية أماكن القتال.

وأشار الى أنه يجب ان تكون هناك طريقة ممنهجة من خلال الطب الشرعي، تثبت ان هذه الجرائم حدثت بالفعل، وان هذه العملية يجب ان تمر بكافة الخطوات.

ونفى أن تكون المحكمة الجنائية الدولية تتبع معايير مزدوجة فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، وقال المدعي العام: خصصت الكثير من الوقت للتحقيقات الفلسطينية.

وشدد خان على انه يبذل قصارى جهده، وأنه في طور جمع الأدلة ونفى تعرضه للضغط من قبل أي دولة او مجموعة لديها مصلحة، وانه لا يطبق اجندة احد بل اجندته الشخصية، في سبيل تحقيق العدالة.

وأكد المدعي العام ايمانه بالعدالة والمساواة، خاصة وأنه أمام شعب في غزة بلا ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا ملابس، وبالتالي يجب أن تكون لدي مبادئ ومسؤوليات تجاه ما يحصل، مؤكدا انه سيبذل جهده لتحقيق العدالة، مشددا على أهمية تطبيق القانون في كافة الأماكن وبشكل متساو، لان القانون هو الأساس بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

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