الصليب الأحمر: أدخلنا مواد طبية إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- قال المتحدث باسم الصليب الأحمر زياد أبو لبن، إن الوضع في قطاع غزة يشبه الكارثة الحقيقية ما يتطلب إدخال كل ما يمكن من مساعدات غذائية وإغاثية وادوية ووقود إلى القطاع.

وأوضح أبو لبن في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن الصليب الأحمر تمكن من إدخال طواقم طبية إلى المستشفى الأوروبي الذي تم فيه إجراء 150 عملية جراحية لمصابين .

وأشار إلى أن طواقم الصليب تعمل أيضا على إدخال مواد ومستلزمات طبية إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة بعد أن ادخلت هذه المواد إلى مستشفيات في الجنوب.







