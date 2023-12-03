الصليب الأحمر: أدخلنا مواد طبية إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN- قال المتحدث باسم الصليب الأحمر زياد أبو لبن، إن الوضع في قطاع غزة يشبه الكارثة الحقيقية ما يتطلب إدخال كل ما يمكن من مساعدات غذائية وإغاثية وادوية ووقود إلى القطاع.
وأوضح أبو لبن في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن الصليب الأحمر تمكن من إدخال طواقم طبية إلى المستشفى الأوروبي الذي تم فيه إجراء 150 عملية جراحية لمصابين .
وأشار إلى أن طواقم الصليب تعمل أيضا على إدخال مواد ومستلزمات طبية إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة بعد أن ادخلت هذه المواد إلى مستشفيات في الجنوب.
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