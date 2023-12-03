مدير مستشفى غزة الأوروبي: المشهد كارثي جراء وصول أعداد كبيرة من الجرحى يفوق الطاقة الاستيعابية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله 3-12-2023 وفا- قال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، إن المشهد الكارثي في المستشفى لا يمكن وصفه في ظل عدم تمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمات الطبية لكافة الجرحى الذين ما زالوا يصلون إليه.
وأضاف العقاد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إن هناك 900 جريح يتواجدون في المستشفى الذي جرى توسعته من 250 سريرا إلى 450 لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين ما يعني أن القدرة الاستيعابية باتت فوق طاقة المستشفى، مطالبا بالمسارعة العاجلة في تعزيز الطاقم الطبي.
ولفت إلى أن هناك المئات من الجرحى يعانون من شلل نصفي وشلل كلي إلى جانب مرضى العظام، الذين هم بانتظار اجراء العمليات الجراحية التي باتت غير متوفرة في المستشفى جراء الشح الكبير في المستلزمات الطبية اللازمة لإجرائها، مشيرا إلى أن هناك قرابة أربعين مريضا بحالة خطرة وموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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