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مدير مستشفى غزة الأوروبي: المشهد كارثي جراء وصول أعداد كبيرة من الجرحى يفوق الطاقة الاستيعابية

12/3/2023 7:16:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network )

رام الله 3-12-2023 وفا- قال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، إن المشهد الكارثي في المستشفى لا يمكن وصفه في ظل عدم تمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمات الطبية لكافة الجرحى الذين ما زالوا يصلون إليه.

وأضاف العقاد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إن هناك 900 جريح يتواجدون في المستشفى الذي جرى توسعته من 250 سريرا إلى 450 لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين ما يعني أن القدرة الاستيعابية باتت فوق طاقة المستشفى، مطالبا بالمسارعة العاجلة في تعزيز الطاقم الطبي.

ولفت إلى أن هناك المئات من الجرحى يعانون من شلل نصفي وشلل كلي إلى جانب مرضى العظام، الذين هم بانتظار اجراء العمليات الجراحية التي باتت غير متوفرة في المستشفى جراء الشح الكبير في المستلزمات الطبية اللازمة لإجرائها، مشيرا إلى أن هناك قرابة أربعين مريضا بحالة خطرة وموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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