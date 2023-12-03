2.8 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرّح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد خلال اختتام أيام وفعاليات مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، بأن حجم مبيعات المهرجان بلغ مليونين وثمانمائة ألف دينار.



وشارك في المهرجات زُهاء (890) مشارك وعارض، (800) مشارك أصيل و(90) مشاركاً كانوا على قائمة الانتظار تم استدعاؤهم وجُلّهم من السيدات المُعيلات لأسرهن.



وقال إن كميات الزيت المُباعة بلغت قرابة (174) طناً، بإجمالي مبيعات بلغ مليون ومائة ألف دينار، لافتاً إلى أن عدد المورّدين للزيت من المَعاصر والمُزارعين في بداية المهرجان بلغ (70) مورداً، منهم (٢٧) مُورّداً تمكّنوا من بيع إجمالي الزيت المورّد في أول ثلاثة أيام من المهرجان، تبعهم (18) مُورّداً تمكّنوا من بيع زيتهم مع نهاية اليوم السادس، وقد أسهمت النقابة العامة لأصحاب المعاصر والمَعاصر المشاركة من تلبية كافة احتياجات المتسوّقين من مادة الزيت في أرض المهرجان، وذلك على امتداد أيامه العشرة بتنظيم من المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والعديد من الشركاء المحليين والدوليين.



وبين حداد أن المركز الوطني للبحوث الزراعية أوقف كافة الفعاليات الفنية والثقافية تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين؛ لافتاً إلى نخوة الأردنيين التي برزت بشكل جليّ من خلال المشاركين الذين ساهموا بالتبرع والمساهمة في حملة جمع التبرعات العينية والنقدية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى العشاء التقشفي الذي أقيم على هامش المهرجان وخُصص ريعُه لدعم الأشقاء الفلسطينيين.



ونوّه حداد إلى أن المساحة كانت مخصصةً لثمانمائة مشارك فقط، إلا أن عدد المشاركين قد وصل إلى قرابة (890) مشارك وعارض بسبب نفاد منتجات عدد من المشاركين في الأيام الأولى للمهرجان، مما أدى إلى استدعاء مشاركين على قائمة الانتظار.



وبيّن حداد أن المهرجان أضفى بُعداً جديداً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير نافذة تسويقية لصغار المزارعين والأسر الريفية في المحافظات والأطراف، حيث أن المشاركين هم مزارعون وسيدات ريفيات وجمعيات ومَعاصر وأعضاء مدارس مزارعين حقلية من كافة محافظات المملكة، إضافةً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصنيع الغذائي، كما شارك في المهرجان عدد من المشاريع المنضوية تحت مظلة حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، وأجنحة خاصة لشركاء التنمية لتعزيز فرص التشبيك بين صغار المزارعين والشركات الزراعية والابتكارية الناشئة والصناديق التمويلية، وفتح فرص الدفع والتسويق الالكتروني أثناء وبعد المهرجان ما يعزز فرص استدامة العمل للمشاركين.



وأشار حداد إلى جودة زيت الزيتون في أرض المهرجان؛ حيث صُنفت بين الزيت البكر الممتاز والبكر، وبلغ إجمالي نسبة زيت الزيتون البكر الممتاز ( 92,3 % ) وكان عدد القراءات لكود الزيت المفحوص ( 597,11 ) قراءةً. وتم ضبط محاولة غش لزيت الزيتون على البوابات الخارجية وتم تحويلها للقضاء من خلال الضابطة العدلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



ولفت حداد إلى أن مهرجان الزيتون الوطني وفّر خدمة الشحن للزيت والمنتجات الريفية من أرض المهرجان بالتعاون مع شركة البريد الأردني بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية الأخرى.



وعُقدت على هامش المهرجان مجموعةٌ من الدورات التدريبية في الممارسات الزراعية الجيدة للزيتون والزراعة الذكيّة مناخياً واستخدام التطبيقات الذكية في الزراعة والتذوق الحسي لزيت الزيتون استهدفت حوالي (1000) طالب وطالبة من كليات الزراعة، الموارد البيئية وأيضاً الإعلام، وأنشطة إدماج اجتماعي لزُهاء (200) شخص من ذوي الإعاقة وبخاصة متلازمة داون، والعديد من ورش العمل المتخصصة بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، حيث تم توفير ثلاث قاعات تدريب لهذه الغاية.