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الخصاونة: الحكومة ماضية بتهيئة البيئة اللازمة لريادة الأعمال

12/3/2023 7:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مجموعة من أصحاب الشركات الريادية من الشباب الأردنيين في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وذلك على هامش القمَّة العالميَّة للمناخ COP28 في دبي.


وقال لأصحاب الشركات الريادية من الشباب الأردنيين: أنتم مصدر فخر لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والحكومة ماضية قُدُماً في تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل أعمالكم وتقدُّمها في الأردن والعالم.

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