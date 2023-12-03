الخصاونة: الحكومة ماضية بتهيئة البيئة اللازمة لريادة الأعمال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مجموعة من أصحاب الشركات الريادية من الشباب الأردنيين في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وذلك على هامش القمَّة العالميَّة للمناخ COP28 في دبي.
وقال لأصحاب الشركات الريادية من الشباب الأردنيين: أنتم مصدر فخر لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والحكومة ماضية قُدُماً في تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل أعمالكم وتقدُّمها في الأردن والعالم.
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