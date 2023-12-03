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بمنظومة صواريخ .. المقاومة تقصف اهداف اسرائيلية

12/3/2023 7:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت كتائب القسام مستوطنة "أميتاي" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم .

كما واعلنت حركة سرايا القدس انها أنها قصفت بئر السبع وصوفا وحوليت برشقات صاروخية مركزة.

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