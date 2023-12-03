بمنظومة صواريخ .. المقاومة تقصف اهداف اسرائيلية

بمنظومة صواريخ .. المقاومة تقصف اهداف اسرائيلية
التاريخ
12/3/2023 7:15:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت كتائب القسام مستوطنة "أميتاي" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم .
كما واعلنت حركة سرايا القدس انها أنها قصفت بئر السبع وصوفا وحوليت برشقات صاروخية مركزة.
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