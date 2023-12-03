أمير قطر ورئيس كوبا طالبا بوقف دائم لإطلاق النار

أمير قطر ورئيس كوبا طالبا بوقف دائم لإطلاق النار
التاريخ
12/3/2023 7:15:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر ورئيس كوبا أكدا خلال لقائهما بالدوحة على أهمية التهدئة ووقف دائم لإطلاق النار في غزة
كما أكدا على أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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