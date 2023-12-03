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أمير قطر ورئيس كوبا طالبا بوقف دائم لإطلاق النار

12/3/2023 7:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر ورئيس كوبا أكدا خلال لقائهما بالدوحة على أهمية التهدئة ووقف دائم لإطلاق النار في غزة


كما أكدا على أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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