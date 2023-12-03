اصابة 4 جنود اسرائيليين بسقوط قذيفة اطلقت من لبنان

اصابة 4 جنود اسرائيليين بسقوط قذيفة اطلقت من لبنان
التاريخ
12/3/2023 7:15:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت قناة 12 الإسرائيلية بإصابة 4 جنود إسرائيليين بعد سقوط قذيفة أطلقت من لبنان تجاه كريات شمونة
كما افاد مراسل الجزيرة ان قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق المجيدية ووادي خنسا وشانوح في القطاع الشرقي من جنوب لبنان
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