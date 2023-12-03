بعبوات صدمية ورعدية.. القسام تعلن عن عملية جديدة استدرجت فيها قوات الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تمكن مجاهدو القسام من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق
كما واعلنت منذ قليل انها استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "تاندوم" شمال مدينة خانيونس ، ودبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"
وتمكنت كتائب القسام فجر اليوم من تنفيذ عملية استهدفت تحشدا يضم 60 جنديا من جنود الاحتلال وقتلت عدداً منهم .
ومنذ صباح اليوم استهدفت كتائب القسام آليات وتجمعات متحصنة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة كما واطلقت رشقات صاروخية على عدة مواقع اسرائيلية
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