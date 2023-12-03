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بعبوات صدمية ورعدية.. القسام تعلن عن عملية جديدة استدرجت فيها قوات الاحتلال

12/3/2023 7:15:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكن مجاهدو القسام من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق

كما واعلنت منذ قليل انها استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "تاندوم" شمال مدينة خانيونس ، ودبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

وتمكنت كتائب القسام فجر اليوم من تنفيذ عملية استهدفت تحشدا يضم 60 جنديا من جنود الاحتلال وقتلت عدداً منهم .

ومنذ صباح اليوم استهدفت كتائب القسام آليات وتجمعات متحصنة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة كما واطلقت رشقات صاروخية على عدة مواقع اسرائيلية

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