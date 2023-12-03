الخصاونة يؤكد أهمية التعاون في المشاريع الصديقة للبيئة

الخصاونة يؤكد أهمية التعاون في المشاريع الصديقة للبيئة
التاريخ
12/3/2023 7:15:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شركات عالميَّة عاملة في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش القمَّة العالميَّة للمناخ COP28 في دبي.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهميَّة التَّعاون في المشاريع المشتركة الصَّديقة للبيئة.
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