الصفدي وغباش يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ونظيره رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.وشددا خلال لقاء في دبي اليوم الأحد على أهمية العمل البرلماني العربي المشترك للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية والدفع بحل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء، مثلما أكدا على أهمية التنسيق البرلماني الأردني الإماراتي خدمة لصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية.وأكد الصفدي وغباش على عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية والمستوى المتقدم الذي وصلت اليه بفضل قيادتي البلدين والتي تصب دوماً في مصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها علاقات راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعرب الصفدي عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقديم للأشقاء في الإمارات، مقدما التهنئة والتبريك بمناسبة احتفالات الأشقاء بالعيد الوطني ٥٢ للإمارات، مثلما وجه دعوة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لزيارة الأردن وإجراء مباحثات رسمية برلمانية مشتركة في عمان.

من جهته أعرب غباش عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية.

وأكد على أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك وتحشيد الجهود البرلمانية لخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة أخوة برلمانية إماراتية أردنية.