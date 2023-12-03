تعليق للمتحدث العسكري الإسرائيلي حول تطورات الجبهة اللبنانية

تعليق للمتحدث العسكري الإسرائيلي حول تطورات الجبهة اللبنانية
التاريخ
12/3/2023 7:15:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث العسكري الإسرائيلي "رصدنا إطلاق قذائف على منطقة مزارع شبعا وقصفنا بالمدفعية مصادر إطلاق النار"
واضاف ان 4 جنود أصيبو بجروح طفيفة بشظايا قذيفة مضاد للدروع استهدف مركبتهم في بيت هليل بالجليل الأعلى.
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