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تعليق للمتحدث العسكري الإسرائيلي حول تطورات الجبهة اللبنانية

12/3/2023 7:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري الإسرائيلي "رصدنا إطلاق قذائف على منطقة مزارع شبعا وقصفنا بالمدفعية مصادر إطلاق النار"


واضاف ان 4 جنود أصيبو بجروح طفيفة بشظايا قذيفة مضاد للدروع استهدف مركبتهم في بيت هليل بالجليل الأعلى.

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