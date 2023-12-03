أطعمة ومشروب يجب تجنب تناولها مع السمك!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يوجد شبة إجماع على أن الأسماك هي الشكل الأكثر صحة للبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في تعزيز الصحة العامة والمناعة، ففي حين أن تناول الأسماك يكون مفيدًا للصحة، إلا أن دمجها مع بعض الأطعمة يمكن أن يعمل بشكل سلبي وربما يؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي.

و بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فيما يلي 7 أطعمة شائعة يجب تجنب تناولها مع الأسماك بأي ثمن:



1. منتجات الألبان

يؤدي تناول الحليب أو اللبن الرائب أو منتجات الألبان الأخرى مع الأسماك إلى الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، والانتفاخ وآلام في المعدة، بل يؤدي إلى التهابات الجلد والحساسية.

2. الحمضيات

يوصى في بعض الأحيان بعدم الجمع بين الأسماك والحمضيات، حيث يجد البعض الآخر أن الحمض الموجود في الحمضيات يمكن أن يتفاعل مع البروتينات الموجودة في الأسماك، مما يؤدي إلى طعم أو ملمس كريه. لكنها تبقى توصية غير ملزمة لأنها مسألة تفضيل شخصي.



3. الأطعمة المُصنعة والمقلية

قد يؤدي إقران الأسماك بالأطعمة المصنعة أو المقلية بشكل كبير إلى تقويض الفوائد الصحية للأسماك. يمكن أن تكون المستويات العالية من الدهون المشبعة والمتحولة في الأطعمة المقلية ضارة بصحة القلب والأوعية الدموية.



4. الأطعمة النشوية

يُنصح بتجنب الجمع بين الأسماك والأطباق الثقيلة أو النشوية، مثل البطاطس أو المعكرونة، لأن زيادة تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات يمكن أن يجعل الجهاز الهضمي بطيئًا.

5. الأطعمة الحارة

يمكن للأطعمة الحارة أن تطغى على النكهة الرقيقة للأسماك بالنسبة للبعض. وبصرف النظر، فإن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مع الأسماك يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي والانتفاخ.

6. الفول والبقوليات

إن الفاصوليا والبقوليات والأسماك عناصر غذائية غنية بالبروتين، ويمكن أن يؤدي الجمع بينها في نفس الوجبة إلى المعاناة من الغازات والانتفاخ.



7. القهوة

يُعتقد أن تناول القهوة مع السمك يمنع الجسم من امتصاص الزئبق الموجود في الأسماك، مما يقلل من القيمة الغذائية لوجبة الأسماك.

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