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الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حاجز عسكري شمال شرق بيت لحم

12/3/2023 7:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين من بيت لحم بعد الاعتداء عليهما بالضرب، على حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكونتينر العسكري، اعتقلت وسام ذياب أبو سرور (42 عاما) من مخيم عايدة شمالا، وأنس عزات أبو دية (24 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، وهما موظفان في وزارة الصحة.




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