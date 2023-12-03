الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حاجز عسكري شمال شرق بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين من بيت لحم بعد الاعتداء عليهما بالضرب، على حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكونتينر العسكري، اعتقلت وسام ذياب أبو سرور (42 عاما) من مخيم عايدة شمالا، وأنس عزات أبو دية (24 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، وهما موظفان في وزارة الصحة.
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