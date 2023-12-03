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بيان لحزب الله حول تطورات الجبهة اللبنانبة

12/3/2023 7:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم الإسرائيلية بمزارع شبعا وحقق فيها إصابات مباشرة


وأضاف "استهدفنا بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح".

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بوقت مسبق من اليوم : "رصدنا إطلاق قذائف على منطقة مزارع شبعا وقصفنا بالمدفعية مصادر إطلاق النار"


واضاف المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان 4 جنود أصيبو بجروح طفيفة بشظايا قذيفة مضاد للدروع استهدف مركبتهم في بيت هليل بالجليل الأعلى.

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