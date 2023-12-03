بيان لحزب الله حول تطورات الجبهة اللبنانبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم الإسرائيلية بمزارع شبعا وحقق فيها إصابات مباشرة
وأضاف "استهدفنا بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح".
وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بوقت مسبق من اليوم : "رصدنا إطلاق قذائف على منطقة مزارع شبعا وقصفنا بالمدفعية مصادر إطلاق النار"
واضاف المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان 4 جنود أصيبو بجروح طفيفة بشظايا قذيفة مضاد للدروع استهدف مركبتهم في بيت هليل بالجليل الأعلى.
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