الاحتلال يجدد قصف أطراف الناقورة وعيتا الشعب جنوب لبنان

الاحتلال يجدد قصف أطراف الناقورة وعيتا الشعب جنوب لبنان
التاريخ
12/3/2023 7:15:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، اليوم الأحد، قصف أطراف الناقورة وعيتا الشعب جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف الناقورة وعيتا الشعب.
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