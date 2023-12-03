"فيولا كميونيكشنز" تدشن شبكة لوحاتها الإعلانية الجديدة "Totem" بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Viola Communications) الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 02ديسمبر، 2023: احتفاءً بالذكرى الـ 52 لقيام الاتحاد واحتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني، وضمن مشروع التحول الرقمي للوحات الإعلانية الخارجية بالعاصمة أبوظبي، دَشَنَت "فيولا كميونيكشنز"، المجموعة الرائدة في توفير الحلول التسويقية المتكاملة، شبكة لوحاتها الإعلانية الجديدة "Totem" بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، كما خصصت شبكتها الرقمية على الجسور , وسيارات الأجرة في مختلف أنحاء العاصمة أبوظبي ، كمنصة احتفالية بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وفي هذه المناسبة الوطنية يستذكر فيها أبناء شعب دولة الإمارات النهضة التنموية والحضارية، التي أسس لها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والنهج المُستقبلي الطموح الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حتى أصبحت دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم في العديد من القطاعات، والمجالات الاستراتيجية، والاقتصادية البارزة.
وأعرب عمار شرف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيولا كميونيكشنز": عن اعتزازه بنهج الشركة وسياستها الوطنية القائمة على المشاركة الفاعلة مع نسيج المجتمع الإماراتي، والتي من ضمنها المشاركة بالاحتفالات الوطنية والتي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، قائلاً: "يسرني الإعلان عن هذه المبادرة الوطنية الرائدة التي تأتي التزاماً بتعزيز روح الاتحاد؛ حيث نؤمن في فيولا بأهمية وقوة الإبداع لإلهام المجتمع، وجمعه في إطار واحد من المشاركة في المناسبات الوطنية".
وأضاف شرف: "ومن خلال عرض علم دولة الإمارات العربية كأول بث للوحاتنا الرقمية ثنائية شاشات العرض " “Totem الجديدة التي بدأت بالانتشار في شوارع العاصمة اليوم، فإننا بذلك نخصص مشروع التحول الرقمي الضخم بالعاصمة أبوظبي من خلال شبكاتنا الاعلانية الخارجية للتعبير عن انتمائنا ومحبتنا للوطن الغالي وتقديرنا الكبير وفخرنا واعتزازنا بالقيادة الرشيدة".
وتأتي مشروع التحول الرقمي للوحات الإعلانية الخارجية بالعاصمة أبوظبي في مختلف أنحاء العاصمة كجزء من التطور الكبير الذي تشهده أبوظبي حتى أصبحت واحدة من أهم المدن على الخارطة العالمية وأكثرها تقدماً وفقاً للمؤشرات العالمية لأفضل المدن وأكثرها ذكاءً؛ حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة وصول خدمات الإعلان إلى أكبر شريحة من العملاء، وإبراز الإعلان للجمهور بشكل لافت، وجاذب، ومتطور.
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