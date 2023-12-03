وزير النفط والبيئة يشارك في اجتماعات مجموعة الـ 77 والصين على هامش قمة (كوب 28)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، في اجتماعات مجموعة الـ "77 والصين" التي أقيمت خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة في مدينة "اكسبو دبي"، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

ويأتي انعقاد قمة مجموعة الـ "77 والصين" بالتزامن مع الدورة الجديدة لمؤتمر المناخ الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "الوحدة من أجل التنفيذ" في مسعى للدفع بالالتزامات الدولية نحو اجراءات حاسمة للتعامل مع التغير المناخي، إذ تعد هذه القمة هي الأولى للمجموعة التي تعقد على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ.

وقد أشاد وزير النفط والبيئة بالمحاور التي تناولتها القمة، من أهمها التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، الذي يعد من العوامل الرئيسة في الحد الفعلي من تغير المناخ، وأحد القضايا الرئيسية التي يتناولها "كوب 28".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته بالقمة عن تأسيس لجنة ستجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والصناعة والمجتمع المدني لوضع مبادئ مشتركة وطوعية لتوجيه الصناعات الاستخراجية في السنوات المقبلة.

كما أكدت القمة على ضرورة التركيز على حق الدول النامية في التقدم الاقتصادي وتوفير الدعم المالي اللازم لهم لتنفيذ أجندة العمل المناخي.

وتعد مجموعة الـ "77 والصين" أكبر منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، تم تأسيسها في 15 يونيو 1964 من قبل 77 دولة، وحافظت على اسمها رغم توسعها لتضم حاليا 134 دولة.

وتهدف المجموعة التي تضم دولاً نامية وناشئة تمثل ما يقارب 80 بالمئة من سكان العالم، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية في القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظمة الأممية.