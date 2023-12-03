افتتاح المعرض الفني (بحر الحياة: فن حديث ومعاصر من مملكة البحرين) في واشنطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح، في العاصمة الأمريكية واشنطن، المعرض الفني (بحر الحياة: فن حديث ومعاصر من مملكة البحرين)، بتنظيم من المجلس الوطني للفنون، بالتعاون مع مركز معهد الشرق الأوسط، ودعم مؤسسة راشد آل خليفة للفنون.







وحضر افتتاح المعرض سمو الشيخ تركي بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الوطني للفنون، والشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء الكونغرس الأمريكي، والجمهور من المهتمين "بحركة الفنون التشكيلية".







واشتمل برنامج افتتاح المعرض، حلقة نقاشية حول الفن الحديث في مملكة البحرين، بمشاركة نخبة من الفنانين البحرينيين، وجولة في المعرض تضمنت شرحا حول اللوحات الفنية المعروضة.







وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ تركي بن راشد آل خليفة، في كلمته عن تشرفه بافتتاح هذا الحدث الدولي الأول من نوعه للمجلس منذ إنشائه في عام 2021، مشيداً سموه برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، في إنشاء المجلس الوطني للفنون بهدف دعم الفنانين البحرينيين، وتوجيه مواهبهم من خلال البيئة المغذية في المملكة، التي تسهم فيها الجهود المستمرة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .







وأكد سموه أن مهمة المجلس، برئاسة الفنان العالمي المشهور الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، تتوسع إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الفن في المملكة، وقال "بذلك نعزز المشهد الفني المعاصر المتغير باستمرار والذي ينبع من تاريخ غني من الفنون البصرية يحظى فنانوها الرائدون بالاعتراف العالمي".







وتابع سموه "تمتلك البحرين أيضاً تاريخاً غنياً في الموسيقى والمسرح وغيرها من أشكال التعبير الفنية، لذا يعمل المجلس كمظلة وقوة حافزة لتطوير هذه المجالات في المستقبل، كما يسعى المجلس لإيجاد المزيد من الفرص لإبراز الفنانين البحرينيين دولياً، وغرس المزيد من بذور التعاون في المجالات الفنية مع الدول الصديقة".







وفي ختام كلمته، أعرب سموه عن شكره وتقديره للسيدة كيت سيلي، نائبة الرئيس الأعلى والسيدة لين سنيج، مدير مركز الفنون والثقافة في معهد الشرق الأوسط على عملهما الحثيث لنجاح هذه الفعالية التاريخية لمملكة البحرين، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للسفير الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة ولسفارة مملكة البحرين في واشنطن ومعهد الشرق الأوسط على مبادرتهم ورعايتهم للمعرض الفني.







وأضاف سموه "أملنا المشترك أن نترك لكم انطباعًا بأن مشهد الفن في البحرين نشأ من خلال نمو عضوي بدأ منذ عقود وإنه شيء تم التعرف عليه محلياً وتقديره وتنميته من قبل كل جيل"، مؤكدًا سموه تطلع المجلس إلى بناء هذه الشراكة مع معهد الشرق الأوسط "فهي نموذج للتعاون حول العالم".







من جانبها، أعربت كيت سيلي عن تقديرها لهذه الشراكة الفنية، مشيدةً بحضور سمو الشيخ تركي بن راشد آل خليفة والفنانين البحرينيين، ما يعكس مدى اهتمام مملكة البحرين في تطوير مجال الفن، وأصداؤها حول العالم، وأكدت أن مثل هذه الشراكات سيعزز من العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.







ويلقي معرض (بحر الحياة)، الذي يقام في صالة الفنون في معهد الشرق الأوسط ويستمر لغاية 30 مارس 2024، الضوء على إبداعات 14 فنانًا بحرينيًا، يستكشفون ارتباطهم العميق بالبيئة الطبيعية في البحرين، ومواردها، وطقوسها وأساطيرها، من خلال الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والفيديو، والتركيب.







وتضم قائمة الفنانين المشاركين في المعرض: راشد بن خليفة آل خليفة، ومروة آل خليفة، ومحمد المهدي، ومريم النعيمي، وجعفر العريبي، وعبد الكريم العريض، ومشاعل الساعي، وجمال اليوسف، وناصر اليوسف، وإبراهيم بو سعد، وبلقيس فخرو، وعائشة حافظ، غادة خنجي، وعباس يوسف.