الإسلامي للأغذية تحتفل باليوم الوطني الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة بروح الوحدة والتقدم

(MENAFN
- Blue Apple Mediacom) دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة- 2 ديسمبر 2023:
تفخر شركة الإسلامي للأغذية، الشركة الإماراتية الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية الحلال، بانضمامها إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاءا بروح الوحدة والتقدم.
ولأكثر من أربعة عقود، لعبت الإسلامي للأغذية دورا مهما في نمو قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومثلت جزءا لايتجزأ من التراث الإماراتي الذي يحافظ على التقاليد العريقة ويدعم التميز المحلي، مجسدة مبادئ الجودة والابتكار.
وباعتبارها علامة تجارية محلية، فقد ساهمت في مسيرة النمو من خلال رعاية المواهب المحلية، وتعزيز الابتكار، ودعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وأعرب زبير أحمد، مدير التسويق والمبيعات الدولية في الإسلامي للأغذية، عن سعادته قائلا: "يجسد اليوم الوطني الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة روح الوحدة والتسامح، وكوننا علامة تجارية محلية، نحن فخورون بتمثيل الإمارات أمام العالم. وإذ نحتفل بهذا اليوم، يهنىء الإسلامي للأغذية القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع. لقد كنا جزءا من النمو الهائل للبلاد على مدى العقود الأربعة الماضية، ونحن ممتنون لدعم المجتمع الإماراتي وسنظل ملتزمين بالمساهمة في النمو والازدهار لهذ الوطن المعطاء".
وأضاف: "نحتفل بهذه المناسبة السعيدة وموسم الأعياد القادم من خلال مكافأة عملاء الإسلامي للأغذية الأوفياء عن طريق المسابقات والفعاليات المثيرة".
ولقد أعلنت الإسلامي للأغذية مؤخرا عن أحدث حملاتها التي تتيح كسب جوائز مع فرص للفوز بسبائك وعملات ذهبية لعدد من المحظوظين خلال حملة "الكل رابح" لعملاء تعاونية الاتحاد، والتي ستستمر حتى 25 ديسمبر 2023، لتملأ موسم الأعياد بالإثارة. تشتهر الإسلامي للأغذية بتميزها ونهجها الذي يركز على العملاء، وتتفاعل باستمرار مع مجتمعها الإماراتي من خلال المسابقات والمبادرات الجذابة.
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