سدافكو تكشف عن أول حليب باريستا منتج محليًا في المملكة

(MENAFN
- Golin Mena) جدة، المملكة العربية السعودية، 30 نوفمبر 2023 – أعلنت سدافكو، الشركة السعودية الرائدة في تصنيع المواد الغذائية وبيعها وتوزيعها في المملكة وخارجها، بكل فخر، عن طرح "حليب السعودية باريستا"، الذي يُعدّ أول مجموعة حليب محلي الصنع للاستخدامات المهنية في المملكة. وتم تصميم هذا المنتج غير المسبوق مع الأخذ في الاعتبار الأذواق المتطورة لعشاق القهوة من شاربيها ومعدّيها المعروفين بالباريستا. ويجمع حليب السعودية باريستا بين الجودة الفائقة والتكلفة المعتدلة، ما يُرسي معايير جديدة لتجارب إعداد القهوة اللذيذة.
وبينما يتشارك حليب الباريستا والحليب العادي المكونات العامة، يتمّ إنتاج أنواع حليب الباريستا بطريقة دقيقة تجعله أقدر على تحمّل التسخين بالبخار للحصول على حليب غني ومثالي لإنتاج مشروبات القهوة بفنيات لافتة. ويتميز حليب السعودية باريستا بملمس حريري يتناغم بإتقان مع مشروبات القهوة، مثل اللاتيه والكابتشينو وغيرهما من المشروبات المتخصصة الأخرى، ويعِد بتقديم أكواب قهوة رفيعة الجودة ولذيذة المذاق.
وتكشف الدراسات الحديثة عن حصول زيادة ثابتة في استهلاك القهوة في المملكة العربية السعودية ما بين العامين 2018 و2023، فيما تشير توقعات "يورومونيتر" إلى حدوث نمو مستدام في هذا المجال. ويشهد الحضور الواسع لسلاسل القهوة العالمية الشهيرة في جميع أنحاء المملكة على سوق واعدة حرصت سدافكو على استهدافها بذكاء من خلال طرح أحدث منتجاتها المبتكرة "حليب السعودية باريستا".
وبهذه المناسبة، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، إن شركته تدرك أهمية تلبية الاحتياجات المتطورة والتفضيلات المتغيرة لعملائها، في ظل حيوية المشهد سريع التطور في المملكة، وأضاف: "شهدت ديناميكيات السوق وأنماط الحياة تحولات كبيرة، نهدف إلى تلبيتها بما ينسجم مع غاية الشركة، المتمثلة بـ "رعاية الأجيال بنشر الخير والسعادة"."
وتقدم سدافكو حليب باريستا الجديد كليًا إلى السوق ضمن جهودها في توسعة خط إنتاج المشروبات، والتي تأتي في سياق استراتيجيتها التنافسية والتوسعية في صناعة الألبان محليًا، مع حرصها على الاستجابة للتنامي المستمر في شعبية القهوة باعتبارها إحدى أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم.
ويتزايد جذب سوق القهوة المختصة المزدهرة في المملكة العربية السعودية لعشاق القهوة في البلاد، ما يعزز مكانة السوق بوصفها قطاعًا محتملًا للنمو المستدام. ويهدف طرح حليب السعودية باريستا، بوصفه حلًا ممتازًا للاستخدام المهني، إلى تلبية احتياجات هذه السوق المتوسعة من خلال تقديم الرغوة المثالية لمحبي القهوة.
وتزوّد سدافكو الآن معدّي مشروبات القهوة في المقاهي بحليب السعودية باريستا في كراتين بسعة 6 × 1 لتر، ما يضمن جودة استثنائية لمشروبات القهوة بسعر معقول. ويحافظ هذا المنتج على نكهة الحليب الأصلية ويتيح الحصول على رغوة دائمة لكل أنواع الكابتشينو واللاتيه وغيرها من مشروبات القهوة والشاي الإبداعية التي تعتمد على الحليب.
ولطالما ظلت سدافكو، منذ إنشائها في عام 1976، رائدة في تصنيع منتجات الألبان والأغذية عالية الجودة وتسويقها وتوزيعها.
انتهي
MENAFN03122023005513012199ID1107527530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.