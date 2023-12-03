تصريح سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) لفتت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" إلى أن عيد الاتحاد الـ52 مناسبة عزيزة تتجسد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد الملهمة، التي تواصل قيادتنا الحكيمة البناء عليها لصنع مزيد من الإنجازات، تساهم من خلالها في تحقيق رؤى الإمارات وطموحاتها الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقالت: يمثل "الثاني من ديسمبر" رمزاً للوحدة الوطنية ومثالاً للتلاحم بين الشعب والقيادة، فيه نستذكر جهود الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس البناء لدولة العطاء والسعادة، وجعلوا منها نموذجاً متفرداً للتعايش والتسامح، ووجهة لريادة الأعمال والابتكار وملتقى للمواهب وحاضنة للمبدعين. وفي هذا اليوم نستلهم من ماضينا ما يثري مسيرة الإمارات ويعزز ريادتها ويرسخ مكانتها على الخريطة العالمية، ونستشرف فيه مستقبل الدولة، كما نجدد فيه العهد على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية الشاملة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن متمسكين بما زرعه الآباء المؤسسون فينا من مبادئ وقيم إنسانية نبيلة".
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