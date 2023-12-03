نيسان من العربية للسيارات تشارك في تحدّي دبي للجري 2023 كشريك السيارات الرسمي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، XX نوفمبر 2023 - أكدت العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية التزامها بدعم المبادرات المجتمعية، حيث شاركت مؤخرًا في تحدّي دبي للجري 2023 الأكبر من نوعه في العالم كشريك السيارات الرسمي للسنة الثانية على التوالي. وكانت سيارة نيسان أريا الكهربائية في مقدمة صفوف العدّائين الذين بلغ عددهم 226 ألف عدّاء في التحدي الذي نجح في تحطيم الأرقام التي حققها السنة الماضية.
وانطلق تحدّي دبي للجري برؤية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كواحد من أبرز الأحداث المنتظرة ضمن أجندة تحدي دبي للياقة والذي تم تطويره لتحقيق مساعي دولة الإمارات في خلق مجتمعات واعية لأهمية نمط الحياة الصحي واللياقة البدنية.
وتؤكد الشركة العربية للسيارات على أهمية تشجيع الأنشطة التي تساهم في تنمية المجتمع، وتفخر بشراكتها مع تحدي دبي للجري التي تعكس التزامها بتقديم تجربة مستدامة ومبتكرة في مجال السيارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.
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