"قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية" في أبوظبي تكشف النقاب عن نموذج بانغو Pangu الجديد المخصص للقطاع المالي

(MENAFN
- BCW Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 01 ديسمبر 2023: طرحت هواوي نموذجPangu بانغو المالي وقاعدة البياناتGaussDB الموزعة التابعة لها والمصممة خصيصاً للقطاع المالي، وذلك خلال "قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023 التي انعقدت خلال أسبوع أبوظبي المالي. وتعد هذه النماذج نقطة انعطاف هامة على صعيد تسريع وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي ضمن سيناريوهات أعمال العديد من القطاعات والصناعات لدفع عجلة تطويرها والارتقاء بمستوى التجارب والخدمات التي تقدمها للعملاء، لا سيما وأنها المرة الأولى التي يتم فيها توفير هذه الحلول المتطورة خارج الصين.
وأكد فرانك داي، رئيس "هواوي كلاود" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال القمة على التأثير التحويلي للنموذج المالي الجديد، مسلطاً الضوء على قدرته في إعادة صياغة كافة الروابط الرئيسية في سلسلة الخدمات المالية. ولتحقيق أقصى استفادة من قوة النماذج الأساسية، شدد داي على ضرورة تعزيز المؤسسات المالية لمفهوم الابتكار التعاوني الذي يركز على البيانات عالية الجودة، والاستفادة من القدرة الإنتاجية والذكاء وقوة الحوسبة. ومن خلال إتاحة القيم المبتكرة القائمة على السيناريوهات، والجمع بين النماذج الأساسية والخبرات المالية، وإنشاء أسس قوية لقدرات الحوسبة تدعم التدريب النموذجي الفعال، تستطيع المؤسسات المالية ابتكار نماذج مالية متميزة. وهذا بدوره سيسهم بتوسيع تأثير النموذج المالي، وبالتالي دعم مسيرة القطاع المالي نحو تحقيق الذكاء الشامل.
الكشف عن النموذج المالي Pangu لأول مرة
وفي كلمته الرئيسية، قال فرانك داي: "يمكن للنماذج الأساسية مساعدة المؤسسات المالية على تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، وتقليل النفقات، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار. كما أن الجمع بين القدرة الإنتاجية والذكاء وقوة الحوسبة يتيح استخدام النموذج المالي بالشكل الأمثل، حيث تتوافق هذه العناصر الثلاثة مع طبقات السيناريو والنموذج والأساس الخاصة بحل النموذج المالي، على التوالي."
ففي طبقة السيناريو، يمكن أن تلعب نماذج الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في الإنتاج المالي، حيث تعد بمثابة أدوات مساعدة لموظفي الخدمات والموظفين التقنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما يمكنها المساعدة في تنفيذ مهام متنوعة، بما فيها تحليلات البيانات الذكية، والترميز الآلي، والإنشاء الآلي للتقارير الائتمانية، وتقديم الخدمات الذكية للعملاء. كما من الممكن أن يساعد تطبيق هذه النماذج في تحسين مستوى كفاءة العمل بشكل كبير وتعزيز تجربة العملاء عموماً.
بينما تعمل طبقة النموذج بمثابة منصة لتعزيز القدرات التقنية للنماذج الأساسية، مما يجعل النموذج المالي أكثر ذكاءً. كما تساهم في إثراء النموذج المالي بالمزيد من المعارف والبيانات المالية المتخصصة، مما يعزز أداءه الاحترافي.
أما بالنسبة لطبقة الأساس فتعتبر ضرورية من أجل تسهيل سير عمل النموذج وتحديد أدائه العام، حيث تعتمد كفاءة وجودة التدريب النموذجي على أسس حوسبة قوية تمكّن التحديثات والتكرار السريع في نموذج الذكاء الاصطناعي.
ويشكل تنفيذ هذا النموذج في القطاع المالي مهمة متعددة الأوجه. وقد أشار داي أن "هواوي كلاود" تطمح إلى التعاون مع المؤسسات المالية لإطلاق إمكانات النموذج وتعزيز الإنتاجية الذكية عبر مراحل متنوعة، بما فيها وضع المخططات وتنفيذيها ومتابعة العمليات التشغيلية.
حلول "هواوي كلاود" الرقمية للقطاع المالي
اكتسبت تكنولوجيا السحابة الأصلية شعبية واسعة لدى المؤسسات في مختلف القطاعات لكونها تسعى لتبني مفهوم التحول الرقمي. وتتبنى المؤسسات المالية، التي تتربع في طليعة الرقمنة، نهجاً يقوم على اعتماد السحابة الأصلية فكرياً وفعلياً. وفي الوقت ذاته، برزت البيانات باعتبارها واحدة من أكثر الأصول قيّمة بالنسبة لهذه المؤسسات. ففي عصر النماذج، أصبح الاستخدام الفعّال للبيانات وإدارتها من أبرز الأولويات لتنفيذ النماذج بنجاح.
وخلال القمة، كشف أليكس تشاو، مدير عام التمويل العالمي لوحدة الأعمال السحابية العامة في شركة هواوي، عن قاعدة البيانات GaussDB الموزعة التابعة لـ "هواوي كلاود". وتلبي هذه القاعدة الاحتياجات الخاصة للقطاع المالي، حيث تعزز التآزر بين البرمجيات والأجهزة بهدف توفير أعلى درجات التوافر، والأمان، والأداء، والمرونة. وسيكون نشر هذه القاعدة والانتقال إليها أمراً سهلاً، مما يجعلها حلاً مثالياً لإطلاق الخدمات المصممة لهذا الغرض عبر القطاع المالي.
وفي إطار تعليقه على تعزيز الابتكار المالي باستخدام التكنولوجيا وتقديم حلول "هواوي كلاود" الرقمية المبتكرة والمتقدمة، قال أليكس تشاو: "شاركت ’هواوي كلاود‘ في مسيرة التحول الرقمي للقطاع المالي على مدار عدة سنوات، وذلك من خلال ابتكاراتها في البنية التحتية المرنة، وتوفير التطبيقات المرنة والأعمال الذكية التي تزود العملاء الماليين حول العالم بخيارات أفضل."
علاوةً على ذلك، تمتلك "هواوي كلاود" وشركاؤها القدرات وقصص النجاح التي تساهم في تسريع الابتكار المالي، الذي يرتكز على الأعمال وليس فقط التكنولوجيا لدفع عجلة تطوره. وتوفر منطقة الشرق الأوسط، المعروفة بارتفاع معدلات استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول، بنية تحتية ممتازة للتكنولوجيا المالية، حيث أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل الويب 3 من أبرز حالات الاستخدام في القطاع المالي. ومع التركيز على هذه الاستخدامات، تتعاون "هواوي كلاود" مع شركائها لمساعدة المؤسسات المالية في تحقيق النجاح المرجو للأعمال عبر جوانب تفاعل القنوات والمنصات الوسطية والأنظمة الأساسية.
وخلال القمة، وقعت "هواوي كلاود" العديد من مذكرات التفاهم مع شركات التكنولوجيا المالية، بما فيها محفظة الإمارات الرقمية، وفينمال، وكليم (Klaim.ai). وستلعب هذه الاتفاقيات دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين "هواوي كلاود" وشركائها في مجال نماذج السحابة الأصلية والذكاء الاصطناعي.
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