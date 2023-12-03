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الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بعد التنكيل بهم جنوب الخليل

12/3/2023 6:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين فلسطينيين من قرية قلقس جنوب الخليل بعد التنكيل بهم.
وقال مصدر، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قلقس، واعتقلت الشقيقين معتز وياسر سمير "سمور" أبو اسنينة، والشقيقين نسيم ومحمد ناصر أبو اسنينة، عقب مداهمة منازلهم والتنكيل بهم واجبارهم على خلع ملابسهم.




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