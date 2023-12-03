الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بعد التنكيل بهم جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بعد التنكيل بهم جنوب الخليل
التاريخ
12/3/2023 6:12:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين فلسطينيين من قرية قلقس جنوب الخليل بعد التنكيل بهم.
وقال مصدر، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قلقس، واعتقلت الشقيقين معتز وياسر سمير "سمور" أبو اسنينة، والشقيقين نسيم ومحمد ناصر أبو اسنينة، عقب مداهمة منازلهم والتنكيل بهم واجبارهم على خلع ملابسهم.
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