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الاحتلال يستولي على مركبة ومستعمرون يدمرون شبكة للمياه في مسافر يطا

12/3/2023 6:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مركبة لأحد المواطنين الفلسطينيين، ودمرت مجموعة من المستعمرين شبكة للمياه في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أم الخير في مسافر يطا، وداهمت عددا من المنازل لعائلتي الفقير والهذالين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأجرت عمليات تفتيش وتصوير في محيط منازل المواطنين في قرية الحلاوة، واستولت على مركبة للمواطن الفلسطيني محمود خليل أبو عرام.
وأضافت أن مجموعة من المستعمرين دمرت شبكة لمياه الشرب تغذي ثلاثة تجمعات سكنية: "اصفي، ومغاير العبيد، والطوبة"، ما يعني حرمان عدد كبير من الأهالي في تلك المناطق من مياه الشرب.




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