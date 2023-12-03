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كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى

12/3/2023 6:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويجهزون على عدد من جنود القوة

وكانت قد اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها استهدفوا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" ويؤكدون تدمير 3 آليات بشكل كامل

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