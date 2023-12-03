كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى
التاريخ
12/3/2023 6:12:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويجهزون على عدد من جنود القوة
وكانت قد اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها استهدفوا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" ويؤكدون تدمير 3 آليات بشكل كامل
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