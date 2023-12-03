التعليم العالي: تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات الطلبة

وأضافت في بيان لها "فعلى من تتوفر فيه الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه ويرغب بالتقدم، تعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة وتسليمه إلى مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 31-12-2023" الرابط أنقر (هنا )

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