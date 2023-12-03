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التعليم العالي: تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات الطلبة

12/3/2023 6:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بواقع مكتب واحد فقط في كل محافظة من المحافظات التالية : (المفرق/عجلون/معان/العقبة).


وأضافت في بيان لها "فعلى من تتوفر فيه الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه ويرغب بالتقدم، تعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة وتسليمه إلى مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 31-12-2023"
الرابط أنقر (هنا )


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