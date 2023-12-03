الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات
التاريخ
12/3/2023 6:12:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك خلالها بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28.
والتقى جلالة الملك عددا من قادة الدول المشاركين.
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