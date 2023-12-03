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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

12/3/2023 6:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك خلالها بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28.


والتقى جلالة الملك عددا من قادة الدول المشاركين.


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