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عمدة كييف: زالوجني قال الحقيقة بشأن وضع القوات الأوكرانية الحرج على الجبهة

12/3/2023 6:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية، إن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أصاب كبد الحقيقة في مقالته لمجلة إيكونوميست، عن الوضع الحرج للجيش الأوكراني على الجبهة.
وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة 20 Minuten السويسرية: "لقد قال الحقيقة. في بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".

وأكد عمدة كييف، على أن زالوجني بالذات يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف.
وأشار العمدة إلى أنه لن يكون من الممكن إلى الأبد، الكذب على شعب أوكرانيا والشركاء الغربيين بشأن الوضع الحقيقي على الجبهة.
في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

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