أنباء عن إحباط هجوم يستهدف إسرائيل بالبحر الأحمر

أنباء عن إحباط هجوم يستهدف إسرائيل بالبحر الأحمر
التاريخ
12/3/2023 6:12:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية نقلا عن مصدر أمني أنه تم“إحباط محاولة هجوم في البحر الأحمر”.
وكانت الوكالة البحرية البريطانية قد قالت في وقت سابق ان هناك تقارير عن نشاط لمسيرات وانفجار محتمل في باب المندب
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