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مقتل 9 أشخاص بهجوم مسلح على حافلة في باكستان

12/3/2023 6:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- فتح مسلحون النار على حافلة في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم جنديان، حسبما أفادت الشرطة الباكستانية.
وقال عزمت شاه المسؤول بالشرطة، إن إطلاق النار وقع مساء السبت في منطقة تشيلاس بمديرية غيلغيت بالتستان في شمال البلاد.
وكانت الحافلة تقل ركابا من غيلغيت إلى روالبندي، وفقد السائق السيطرة على الحافلة عندما تعرضت لإطلاق النار واصطدمت بشاحنة أخرى. واشتعلت النيران في الشاحنة، ما أسفر عن مقتل سائقي المركبتين.
وأصيب ما لا يقل عن 26 شخصا في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى.




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