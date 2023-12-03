مقتل 9 أشخاص بهجوم مسلح على حافلة في باكستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- فتح مسلحون النار على حافلة في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم جنديان، حسبما أفادت الشرطة الباكستانية.
وقال عزمت شاه المسؤول بالشرطة، إن إطلاق النار وقع مساء السبت في منطقة تشيلاس بمديرية غيلغيت بالتستان في شمال البلاد.
وكانت الحافلة تقل ركابا من غيلغيت إلى روالبندي، وفقد السائق السيطرة على الحافلة عندما تعرضت لإطلاق النار واصطدمت بشاحنة أخرى. واشتعلت النيران في الشاحنة، ما أسفر عن مقتل سائقي المركبتين.
وأصيب ما لا يقل عن 26 شخصا في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى.
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