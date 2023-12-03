مهيدات: نظام النشرات الدوائية الإلكترونية الأول من نوعه على مستوى المنطقة

MENAFN - Al Wakeel News)اختتمت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أولى الورشات التدريبية الخاصة بنظام النشرة الدوائية الإلكترونية وذلك ضمن مشروع بناء نظام النشرات الدوائية الإلكترونية الذي تعمل المؤسسة على تنفيذه.



وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الورشة جاءت بهدف التدريب على متطلبات التحول إلى النشرة الدوائية الإلكترونية التي تلبي المعايير العالمية وتوفر كافة المزايا التفاعلية اللازمة لتمكين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المعلومات الدوائية بشكل مباشر وبكل سهولة ويسر، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد ورشات تدريبية مماثلة على استخدام النظام وتأهيل شركات ومستودعات الأدوية للتحول من النشرة الورقية إلى النشرة الإلكترونية.



وأضاف مهيدات أن هذا النظام يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث شارك في الورشة نحو 120 صيدلانيا من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية وممثلي المكاتب الإقليمية من عدة دول منها السعودية والإمارات ومصر ولبنان للاطلاع على هذه التجربة الرائدة وإمكانية تبنيها والاستفادة منها .



وأشار مهيدات إلى أن المشروع يمثل نظاما متكاملا لحوسبة كافة البيانات الموجودة على النشرات الورقية المرفقة مع كافة الأدوية المسجلة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على نظام إلكتروني وذلك من خلال استخدام تقنية DATA MATRIX



ويذكر أن الورشة استمرت على مدار 6 أيام في مقر المؤسسة وقدمها من المؤسسة الصيدلاني محمد الرابي والسيد عبد الرحمن البطاينة .