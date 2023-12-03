القسام: استهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا

وكانت الكتائب نشرت سابقا أنها استهدفت 5 آليات صهيونية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105"ودمرت 3 آليات منهم بشكل كامل.

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