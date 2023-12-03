القسام: استهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا

القسام: استهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا
التاريخ
12/3/2023 6:12:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" جنوب بيت لاهيا.
وكانت الكتائب نشرت سابقا أنها استهدفت 5 آليات صهيونية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105"ودمرت 3 آليات منهم بشكل كامل.
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