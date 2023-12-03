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القسام: استهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا

12/3/2023 6:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" جنوب بيت لاهيا.


وكانت الكتائب نشرت سابقا أنها استهدفت 5 آليات صهيونية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105"ودمرت 3 آليات منهم بشكل كامل.


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