حالة تأهب قصوى في إيطاليا.. فيديو يكشف مخاوف من انهيار برج مائل

MENAFN - Al Wakeel News)رغم ثبات برج غاريسيندا "المائل" في إيطاليا منذ نحو 1000 عام، إلا أن السلطات الإيطالية بدأت بوضع خطط للحماية بسبب مخاوف من "انهيار مفاجئ وغير متوقع للبرج".



طوق معدني حول البرج

وحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، جعلت حالة البرج مجلس مدينة بولونيا في حالة تأهب، حيث ستتم إقامة طوق معدني وقائي للحماية من "الحطام الذي قد ينتج عن الانهيار المحتمل، للحد من ضعف المباني المحيطة أو تعرُّض السكان".

وسيتم تثبيت طوق الحماية على الأرض، وسيتضمن شبكات حماية مخصّصة للانهيارات الصخرية مصنوعة من المعدن.



وحسب صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، التحذير من احتمال الانهيار أصدرته لجنة علمية متخصصة تراقب غاريسيندا وأساساته منذ 2019 وهو أحد "البرجين التوأم"، حيث يعتقد الخبراء أن شروط السلامة لم تعد متوافرة للعمل ضمن نطاق البرج أو حوله.



تفكك للحجر واتساع شقوق

وكشفت مراقبة البرج عن "اتجاه غير متوقع ومتسارع للضغط الساحق" عند قاعدته، مع تفكك تدريجي للحجر المستخدم لكسوة القاعدة واتساع الشقوق في الطوب، وهو ما دفع إلى وقف أعمال ترميم كانت قائمة بالفعل، والتوجه لفرض منطقة حظر.



وقالت متحدث لـ"سي إن إن": "البرج ليس على وشك الانهيار الفوري"، لكن "نحن نتصرف كما لو كان السيناريو الأسوأ، لكن هذا لا يعني أنه سيحدث".



وأضاف، أن الاحتياطات حالياً في حالة تأهب "أصفر وليس أحمر حيث يكون الانهيار وشيكاً.. لا أحد يعرف متى يمكن أن يكون ذلك.. قد يكون خلال ثلاثة أشهر أو 10 سنوات أو 20 عاماً".

