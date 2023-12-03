كذّبت نفسها.. صحيفة إسرائيلية تحذف خبرا زعمت فيه أن جثة رضيع فلسطيني دمية

(MENAFN
- Amman Net) حاولت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تحفر حفرة لتضليل الرأي العام، لكنها وقعت فيها، بعد أن نشرت خبرا بشأن جثة رضيع فلسطيني، زاعمة أنها "مجرد دمية".
وبعد إثبات أن الجثة تعود لطفل حديث الولادة، حيث استشهد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، قامت الصحيفة بإصدار بيان مقتصب اعتذرت فيه عن الخبر المضلل الذي قامت بحذفه.
واتهمت الصحيفة، يوم الجمعة الماضي، قناة "الجزيرة بنشر لقطات لرجل يحمل "دمية"، في إشارة إلى الرضيع الفلسطيني محمد هاني الزهار ذي الخمسة أشهر، والذي استشهد باستهداف الاحتلال لمنزله في منطقة المغراقة في قطاع غزة.
ثم سارعت في اليوم التالي إلى حذفه، بعد ثبوت استشهاده ونشر صوره ومقاطع مصورة سابقة له.
وقالت في بيان على منصة "إكس": "شاركنا مقالا يعتمد على مصادر خاطئة. المقالة لم تستوف معاييرنا التحريرية وبالتالي تمت إزالتها".
وذكرت أنه "سنتعامل مع الأمر داخليا لمنع تكرار حوادث مماثلة"، مضيفة "نأسف لهذا الحادث".
وانتشر فيديو لجد الشهيد الرضيع، عطية أبو عمرة، وهو يحمله جثة هامدة أمام الكاميرات يوم الجمعة الماضي بعد انتهاء الهدنة المؤقتة واستئناف الاحتلال لعدوانه الغاشم.
وقام بتسليم الجثمان لأمه قبل أن يوارى "محمد" الثرى، أمام مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط غزة، قائلاً: "بنك أهداف إسرائيل ونتنياهو".
وشدد على أنه "يجب على الدول العربية أن تتخذ إجراءات لمنع توريد البترول والغاز إلى أوروبا وأمريكا، بهدف وقف هذه الحرب".
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