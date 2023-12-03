كذّبت نفسها.. صحيفة إسرائيلية تحذف خبرا زعمت فيه أن جثة رضيع فلسطيني دمية

MENAFN - Amman Net) حاولت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تحفر حفرة لتضليل الرأي العام، لكنها وقعت فيها، بعد أن نشرت خبرا بشأن جثة رضيع فلسطيني، زاعمة أنها "مجرد دمية".

وبعد إثبات أن الجثة تعود لطفل حديث الولادة، حيث استشهد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، قامت الصحيفة بإصدار بيان مقتصب اعتذرت فيه عن الخبر المضلل الذي قامت بحذفه.

واتهمت الصحيفة، يوم الجمعة الماضي، قناة "الجزيرة بنشر لقطات لرجل يحمل "دمية"، في إشارة إلى الرضيع الفلسطيني محمد هاني الزهار ذي الخمسة أشهر، والذي استشهد باستهداف الاحتلال لمنزله في منطقة المغراقة في قطاع غزة.

ثم سارعت في اليوم التالي إلى حذفه، بعد ثبوت استشهاده ونشر صوره ومقاطع مصورة سابقة له.

وقالت في بيان على منصة "إكس": "شاركنا مقالا يعتمد على مصادر خاطئة. المقالة لم تستوف معاييرنا التحريرية وبالتالي تمت إزالتها".

وذكرت أنه "سنتعامل مع الأمر داخليا لمنع تكرار حوادث مماثلة"، مضيفة "نأسف لهذا الحادث".

وانتشر فيديو لجد الشهيد الرضيع، عطية أبو عمرة، وهو يحمله جثة هامدة أمام الكاميرات يوم الجمعة الماضي بعد انتهاء الهدنة المؤقتة واستئناف الاحتلال لعدوانه الغاشم.

وقام بتسليم الجثمان لأمه قبل أن يوارى "محمد" الثرى، أمام مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط غزة، قائلاً: "بنك أهداف إسرائيل ونتنياهو".

وشدد على أنه "يجب على الدول العربية أن تتخذ إجراءات لمنع توريد البترول والغاز إلى أوروبا وأمريكا، بهدف وقف هذه الحرب".