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تأسيس التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة

12/3/2023 6:11:59 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت فعاليات حزبية وشعبية عن تأسيس (التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة)، وحسب بيان للتجميع يأتي هذا الجهد "في إطار السعي لكسر الحصار على غزة الصامدة وإيقاف العدوان الغاشم عليها وإسناداً للمقاومة الباسلة فيها وإيماناً بالمسؤولية الكبيرة على عاتقنا في الأردن ؛ فإننا نعلن عن لتشكيل حالة شبابية أردنية تنسيقية تتسع لجميع شباب الأردن وقواه". الشبابية الحية ، والذي ينطلق بتنسيق الجهود الشبابية على قاعدة دعم المقاومة وإيقاف العدوان الهمجي على غزة.

وقال البيان "وندعو الإعلاميين والصحفيين والقنوات لحضور المؤتمر الصحفي لإشهار التجمع وذلك يوم الإثنين الساعة 6.00م في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي - العبدلي."

التوقيع :
-القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي
-شبيبة حزب الوحدة الشعبية
الدائرة الشبابية لحزب الشراكة والإنقاذ
-الدائرة الشبابية لحزب المستقبل والحياة
-حزب العمال
-حركة مقاطعة إسرائيل BDS
-الملتقى الطلابي لدعم المقاومة
-تجمع اتحرك الشبابي لدعم المقاومة
-عدالة وتحرر
-فريق حقوق الإنسان

MENAFN03122023000209011053ID1107527422

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