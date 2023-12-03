تأسيس التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت فعاليات حزبية وشعبية عن تأسيس (التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة)، وحسب بيان للتجميع يأتي هذا الجهد "في إطار السعي لكسر الحصار على غزة الصامدة وإيقاف العدوان الغاشم عليها وإسناداً للمقاومة الباسلة فيها وإيماناً بالمسؤولية الكبيرة على عاتقنا في الأردن ؛ فإننا نعلن عن لتشكيل حالة شبابية أردنية تنسيقية تتسع لجميع شباب الأردن وقواه". الشبابية الحية ، والذي ينطلق بتنسيق الجهود الشبابية على قاعدة دعم المقاومة وإيقاف العدوان الهمجي على غزة.
وقال البيان "وندعو الإعلاميين والصحفيين والقنوات لحضور المؤتمر الصحفي لإشهار التجمع وذلك يوم الإثنين الساعة 6.00م في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي - العبدلي."
التوقيع :
-القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي
-شبيبة حزب الوحدة الشعبية
الدائرة الشبابية لحزب الشراكة والإنقاذ
-الدائرة الشبابية لحزب المستقبل والحياة
-حزب العمال
-حركة مقاطعة إسرائيل BDS
-الملتقى الطلابي لدعم المقاومة
-تجمع اتحرك الشبابي لدعم المقاومة
-عدالة وتحرر
-فريق حقوق الإنسان
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