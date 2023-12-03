أولمرت يحذر حكومة إسرائيل من صبر المجتمع الدولي

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن المجتمع الدولي سيجبر إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة، إذا استمرت برفضها الكشف عن تصورها لما سيكون عليه القطاع بعد انتهاء الحرب.

وقال رئيس الوزراء السابق: "لن يتم منح إسرائيل الوقت الذي تحتاجه لتدمير حماس ما لم تؤكد للمجتمع الدولي أنها ستخرج من غزة بعد الحرب، وتقدم صورة واقعية لما بعد الحرب".

وأضاف في مقابلة مع القناة 12، وهو منتقد لاذع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تدعي (الحكومة الحالية)أن لديها الوقت الذي تحتاجه أشهر، حتى مارس من العام المقبل.. مثل هذه التأكيدات غير واقعية.. لدينا وقت محدود للغاية".

وحذر أولمرت قائلا: "إذا لم نرسم الصورة للمرحلة المقبلة، فلن يتاح لنا الوقت لاستكمال العملية العسكرية لكسر القوة العسكرية لحماس.. نحن أقرب بكثير إلى نهاية العملية العسكرية من ادعاءات القيادة السياسية المتفاخرة".

وأيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل يوم الخميس علنا التزام إسرائيل بتحييد التهديد الذي تشكله حماس، لكنه أبلغ أيضا مجلس الوزراء الحربي وقادة إسرائيل أنه من المحتمل أن يكون أمامهم أسابيع وليس أشهرا للقيام بذلك.

وقال أولمرت "إذا أرادت إسرائيل كسب الوقت وصبر المجتمع الدولي، فعليها أن تعلن أنها ستنسحب من قطاع غزة بعد الحرب، وتقدم رؤية واضحة لغزة ما بعد القضاء على حماس".

وتابع أولمرت الذي تولى رئاسة الوزراء من عام 2006 إلى عام 2009: "علينا أن نوضح للعالم ما نريد".

كما حذر من أنه في حال عدم الإفصاح عن الموقف من استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، في إشارة إلى حل الدولتين، فإن بلاده "ستفقد صبر ودعم المجتمع الدولي".

وأضاف أولمرت أن حكومة نتنياهو "لا تفعل ذلك، لأنها غير مستعدة لخطوة في هذا الاتجاه، فهي تعتقد أن بإمكانها الاستمرار في تضليل المجتمع الدولي".

ولفت أولمرت إلى أن "السلطة الفلسطينية ليست جماعة صهيونية. إنهم ليسوا أصدقاءنا هم على الجانب الآخر.. لكن قوات الأمن التابعة لمحمود عباس تعمل اليوم مع قواتنا الأمنية لمحاولة منع الإرهاب في يهودا والسامراء في الوقت الذي نقاتل فيه في غزة... ليس لدينا شريك آخر".

وفي نهاية حواره، دعا أولمرت نتانياهو إلى الاستقالة، قائلا: "كل دقيقة يبقى فيها (بالسلطة) تلحق الضرر بإسرائيل".

ولفت أولمرت إلى أن "التوصل إلى حل قابل للتطبيق أمر ضروري. لقد أوهمنا أنفسنا بأن المشكلة الفلسطينية لم تكن موجودة حتى انفجرت في وجوهنا يوم 7 أكتوبر بشكل غير محمول".



