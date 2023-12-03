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الجيش الإسرائيلي: رصدنا عملية إطلاق واحدة من الأراضي السورية تجاه إسرائيل

12/3/2023 6:11:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد عملية إطلاق صاروخية واحدة من الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في وقت سابق من اليوم، تم رصد عملية إطلاق واحدة من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".

وأفاد موقع "واينت" أن الصاروخ سقط في الجولان.

وذكر المتحدث أنه لم يتم اعتراض الصاروخ وفقا للسياسة، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر النيران بنيران المدفعية.

ولفت المتحدث إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أطلق صاروخ مضاد للدبابات ليل السبت الأحد، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة اليافطة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وكانت إسرائيل شنت غارات جوية فجر الثاني من ديسمبر على محيط مدينة دمشق، وأكد مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل في هجومها
وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

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