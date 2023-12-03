مدير الصحة العالمية: التقارير عن القصف العنيف في غزة“تثير الرعب”

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN-حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، اليوم الأحد، من أن وضع القطاع الصحي في غزة“لا يمكن تصوره”، وشدد على أن التقارير عن القصف الإسرائيلي العنيف“تثير الرعب”.

غيبريسوس قال، في تغريدة على منصة“إكس”، إن“التقارير التي تتحدث عن الأعمال العدائية المستمرة والقصف العنيف في غزة تثير الرعب”.

وأضاف:“أمس (السبت)، زار فريقنا مستشفى نصار الطبي في الجنوب (القطاع)، كان مكتظا بـ1000 مريض، أي 3 أضعاف طاقته الاستيعابية”.

وتابع:“كان فيه (المستشفى) عدد لا يحصى من الناس يبحثون عن مأوى في كل ركن من أركانه.. كان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم”.

وشدد على أن“هذه الظروف غير مناسبة على الإطلاق، ولا يمكن تصورها في مجال توفير الرعاية الصحية”.

وختم غيبريسوس بالقول:“لا أستطيع إيجاد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقنا إزاء ما نشهده”، مجددا الدعوة إلى“وقف إطلاق النار الآن”.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له السبت؛ ما أسفر عن استشهاد قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15 ألفا و207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و650، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة.



