الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

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- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة دهم واسعة تخللها مواجهات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت العديد من المواطنين بينهم 5 فتيات.
ففي الخليل، أصيب شاب بالرصاص، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير، واعتقالها 21 مواطنا بينهم طالبة وكاتبة خلال مداهمات في بلدات الشيوخ وسعير وبيت كاحل ودورا.
وبحسب مصادر محلية،فإن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت عددا من الأحياء في بلدة سعير، أصيب خلالها شابا بالرصاص الحي في قدميه، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد موسى عبد الله جرادات، وعودة حسين جرادات، وأحمد أيمن جرادات، وصهيب علاء شحدة جرادات، وعبد المنعم خليل جرادات، ومجد عبد الغفار جرادات، ورشاد يوسف جرادات، وأنس محمد جرادات، وعلاء الدين شلالده، وعمر ذياب الفروخ، وعمر غنام فروخ، وربيع حسن فروخ، وجلال مصطفى جبارين، وهيثم أمجد جرادات، والشقيقين بلال وقتيبة إدريس جرادات.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت خمسة مواطنين هم: رائد محمود حلايقة، ومحمد أحمد السقاوي، ومحمد عدنان حلايقة، وأدهم عزيز حساسنة.
وفي بيت كاحل، اعتقلت قوات الاحتلال الكتابة في جامعة الخليل شهد محمد كمال العصافرة، والطالبة أنغام يوسف عزات عصافرة.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الطالبة جنين محمد عمرو بعد مداهمة منزل عائلتها.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بينهم ثلاثة معتقلين محررين.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: المحرر مجدي منير رحيمي، والمحرر أنس حسن البرغوثي، والمحرر الجريح مؤيد خالد البرغوثي، وعبد اللطيف عبد السلام رحيمي، وعلي فادي عقل، وأمجد وليد البرغوثي، وماهر كمال الريماوي، وتيم فايز الريماوي، وثائر عادل الأسمر.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، فتاة من منطقة العبيات شرق بيت لحم.
وافاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة الخليل أميمه صايل سعد الوحش(22عاما)، بعد دهم منزل والدها وتفتيشه .
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في بيت لحم عرف منها: حرملة، رفيده، جناته، هندازة، وجبل الموالح.
وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم عين السلطان في أريحا.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب كايد أبو شهاب عقب محاصرة منزله، كما اعتقلت الشاب أيوب الهندي بعد دهم منزله وتفتيشه، والاعتداء على زوجته بالضرب.
وفي جنين، قالت مصادر محلية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.
ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط اطلاق نار كثيف، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
وقال مصدر محلي: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد معتصم الأحمد، وذلك بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته في حي دوار البطيخة.
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