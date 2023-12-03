الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة دهم واسعة تخللها مواجهات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت العديد من المواطنين بينهم 5 فتيات.

ففي الخليل، أصيب شاب بالرصاص، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير، واعتقالها 21 مواطنا بينهم طالبة وكاتبة خلال مداهمات في بلدات الشيوخ وسعير وبيت كاحل ودورا.

وبحسب مصادر محلية،فإن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت عددا من الأحياء في بلدة سعير، أصيب خلالها شابا بالرصاص الحي في قدميه، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد موسى عبد الله جرادات، وعودة حسين جرادات، وأحمد أيمن جرادات، وصهيب علاء شحدة جرادات، وعبد المنعم خليل جرادات، ومجد عبد الغفار جرادات، ورشاد يوسف جرادات، وأنس محمد جرادات، وعلاء الدين شلالده، وعمر ذياب الفروخ، وعمر غنام فروخ، وربيع حسن فروخ، وجلال مصطفى جبارين، وهيثم أمجد جرادات، والشقيقين بلال وقتيبة إدريس جرادات.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت خمسة مواطنين هم: رائد محمود حلايقة، ومحمد أحمد السقاوي، ومحمد عدنان حلايقة، وأدهم عزيز حساسنة.

وفي بيت كاحل، اعتقلت قوات الاحتلال الكتابة في جامعة الخليل شهد محمد كمال العصافرة، والطالبة أنغام يوسف عزات عصافرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الطالبة جنين محمد عمرو بعد مداهمة منزل عائلتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بينهم ثلاثة معتقلين محررين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: المحرر مجدي منير رحيمي، والمحرر أنس حسن البرغوثي، والمحرر الجريح مؤيد خالد البرغوثي، وعبد اللطيف عبد السلام رحيمي، وعلي فادي عقل، وأمجد وليد البرغوثي، وماهر كمال الريماوي، وتيم فايز الريماوي، وثائر عادل الأسمر.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، فتاة من منطقة العبيات شرق بيت لحم.

وافاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة الخليل أميمه صايل سعد الوحش(22عاما)، بعد دهم منزل والدها وتفتيشه .

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في بيت لحم عرف منها: حرملة، رفيده، جناته، هندازة، وجبل الموالح.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم عين السلطان في أريحا.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب كايد أبو شهاب عقب محاصرة منزله، كما اعتقلت الشاب أيوب الهندي بعد دهم منزله وتفتيشه، والاعتداء على زوجته بالضرب.

وفي جنين، قالت مصادر محلية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط اطلاق نار كثيف، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

وقال مصدر محلي: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد معتصم الأحمد، وذلك بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته في حي دوار البطيخة.