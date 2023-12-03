وفاة طفل بحادث دعس في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- توفي، اليوم الأحد، طفل يبلغ من العمر عامين ونصف متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء حادث دعس في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات إن الطفل قد تعرض لحادث دعس قبل 4 أيام، نقل على إثره للمستشفى الأهلي حيث أعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم.
وأضاف العقيد إرزيقات أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة والقبض على السائق المتسبب بالحادث، كما باشر خبراء حوادث السير بشرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.
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