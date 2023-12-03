وفاة طفل بحادث دعس في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- توفي، اليوم الأحد، طفل يبلغ من العمر عامين ونصف متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء حادث دعس في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات إن الطفل قد تعرض لحادث دعس قبل 4 أيام، نقل على إثره للمستشفى الأهلي حيث أعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم.

وأضاف العقيد إرزيقات أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة والقبض على السائق المتسبب بالحادث، كما باشر خبراء حوادث السير بشرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.